L’oposició furgarà en la «paràlisi» de l’executiu per fer front a la seva crisi interna

Un debat de política general és sempre calidoscòpic, però el marc del que s’acosta deixa poc lloc per a la sorpresa. Els tres principals partits de l’aritmètica del Govern per al ball d’aprovació de les propostes de resolució, el PSC, els comuns i la CUP, comparteixen que ERC i Junts estan més preocupats per la seva pròpia crisi de convivència que per la que afecta els ciutadans. Cadascun amb una recepta diferent sota el braç, buscaran sortir victoriosos del debat al Parlament aprofitant les esquerdes de la coalició en matèria econòmica i, també, en clau de procés. La petició unànime és «que s’aclareixin» i cadascun intentarà arrossegar al seu terreny un, l’altre o tots dos.