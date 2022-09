La Mercè es tenyeix de negre amb un assassinat i escenes de vandalisme

Fins a un quart de quatre de la matinada d’ahir, la nit més gran de la festa major de Barcelona, tot anava sobre rodes. Però a aquella hora, va explicar el responsable de seguretat de l’Ajuntament de la ciutat, Albert Batlle, va entrar l’avís que hi havia un jove d’uns 20 anys estès a terra de la plaça d’Espanya.

La Mercè 2022, la primera sense cap mena de restricció després de la pandèmia, la que havia pogut esquivar dos temibles episodis de pluja, tampoc no escaparà de les pàgines d’esdeveniments. Tot i que tant Batlle com l’alcaldessa Ada Colau van destacar que el que havia passat aquella nit no tenia res a veure amb el que va passar l’any passat, quan el botelló de més envergadura que ha viscut la ciutat va acabar amb una batalla campal que va causar desenes de ferits, tant policies com vàndals, i diversos ferits per arma blanca.

Durant la matinada d’ahir només hi va haver una ganivetada, però va ser suficient per matar una persona. El jove va rebre una incisió a l’alçada dels ronyons i va caure a terra. L’agressor, barrejat entre la multitud que a aquella hora abandonava el recinte de l’avinguda de Maria Cristina -en què s’havien reunit unes 40.000 persones pels concerts-, va fugir. Als investigadors dels Mossos d’Esquadra que es van fer càrrec del cas no els resultarà fàcil de resoldre a causa de la confusió que regnava al lloc a aquella hora. La víctima, que no anava identificada, va ser atesa d’urgència pels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però va morir poc després de ser traslladada a l’hospital. Més o menys llavors, la cara fosca de la Mercè tornava a treure el cap.

Poc abans de les cinc de la matinada, va detallar Batlle, grups de joves que es negaven a abandonar la plaça d’Espanya perquè els equips de neteja poguessin fer la seva feina, uns 500 en total, es van enfrontar amb els policies. Mentre fugien, van llançar ampolles, van bolcar contenidors, testos, motocicletes i bicicletes. També van calar foc a motos i mobiliari urbà. «El balanç és de vuit contenidors i set motos cremades», va explicar Batlle.

L’incident més incomprensible va passar al carrer de la Creu Coberta. Diversos dels vàndals van irrompre en una xarcuteria per saquejar-la. Es van emportar pernils que, en alguns casos, van acabar estampant contra les vidrieres d’un establiment de roba i sabates ubicat al davant.

«Mesures immediates»

L’associació comercial Barcelona Comerç va demanar ahir que s’adoptin «mesures immediates» per impedir que en les dues nits d’actes que queden de les festes de Barcelona es repeteixin els actes vandàlics i saquejos. En un comunicat, l’entitat va expressar la seva «total preocupació per uns fets que, lamentablement, es repeteixen massa sovint a la nostra ciutat».

Cap a les vuit del matí, grups de treballadors de la neteja activats d’urgència acabaven de sanejar els voltants de la plaça d’Espanya. Minuts després, la Guàrdia Urbana reobria el pas al trànsit. Els Mossos i la Guàrdia Urbana van practicar un total de 12 detencions per aquests aldarulls. El que va passar va ser aprofitat pel portaveu de Junts a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, per acusar Colau de «minimitzar» els aldarulls.