El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà dimarts a les 11.30 h el seu segon debat de política general al Parlament. Centrarà el discurs en mesures anticrisi -per a les quals l'executiu preveu mobilitzar 300 milions d'euros- i en una "proposta àmplia" per a l'autodeterminació que pugui sumar-hi "tots els demòcrates". ERC i Junts posaran a prova l'estabilitat del Govern amb l'amenaça del partit de Laura Borràs i de Jordi Turull d'abandonar l'executiu de teló de fons. ERC preveu la continuïtat del govern i creu que JxCat es trencaria si en marxés, segons han dit fonts del partit a l'ACN. Des de Junts repliquen que "no seguirà compartint govern amb algú que no pensa complir un acord signat", han advertit fonts del partit a l'ACN.

Des de Nova York, la setmana passada, Aragonès ja va avançar que, en el debat de política general, presentarà propostes per afrontar les conseqüències econòmiques de l'alta inflació. Així mateix, també va assegurar que la proposta "àmplia per a l'autodeterminació" que farà anirà enfocada a la "solució del conflicte polític amb l'estat espanyol": "Això hauria de sumar no només els que defensen la independència, sinó tots els demòcrates". "Un referèndum és la proposta més inclusiva, més democràtica i que ens ha de permetre resoldre d'una vegada per totes el conflicte amb l'Estat", ha defensat.

En la qüestió concreta de les mesures anticrisi, Aragonès preveu anunciar demà un primer paquet de mesures per valor de 300 milions d'euros, segons han indicat fonts de Presidència. En aquest sentit, i a les portes d'un hivern que l'executiu preveu "complex", l'objectiu de l'equip encapçalat per Aragonès és "ser al costat dels ciutadans per acompanyar-los i minimitzar-ne l'impacte".

Les mateixes fonts afirmen que fa setmanes que el Govern, per encàrrec del president, treballa en aquestes mesures. Van en la línia de les que es van fer amb la covid, "ajudar els més vulnerables i també ajudes més generals per reduir l'impacte de la inflació". Amb aquesta perspectiva, agfegeixen, s'estan elaborant els pressupostos de la Generalitat i amb aquesta idea s'ha preparat aquest primer paquet de mesures que busquen directament "combatre l'encariment de la vida".

El total de mesures, que podran veure's incrementades i completades durant les properes setmanes i mesos, mobilitzarà prop de 300 milions i abastarà famílies, empreses, llars vulnerables, sector primari o joves. També hi haurà un paquet de mesures per combatre l'encariment de l'energia i el canvi climàtic.

Des de Presidència també s'indica que algunes de les mesures són d'aplicació immediata i d'altres estan vinculades a l'aprovació del pressupost del 2023. S'afegeix, a més, que no és un pla tancat, sinó que s'hi poden anar afegint noves mesures durant les properes setmanes i mesos en funció de l'evolució de l'increment de la inflació.

Les relacions entre els socis de govern

D'altra banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat "respecte" i "corresponsabilitat" a Junts el dia abans que comenci al Parlament el debat de política general. "No és el moment de fer desestabilitzar el Govern per disputes internes", ha dit Vilalta en roda de premsa.

Segons Junts, l'objectiu en el debat de política general és veure si ERC és un partit "seriós" i "compleix amb l’acord de legislatura signat amb Junts o pensen seguir actuant de forma unilateral al si del govern de la Generalitat com han fet fins ara". "El que volem constatar en el debat és si pensen complir o no l’acord que va fer president Pere Aragonès", han afegit.

En funció del grau de compliment de l’acord, Junts assegura que prendrà "les decisions que consideri oportunes". En aquest sentit, fonts de la direcció adverteixen que Junts "no seguirà compartint govern amb algú que no pensa explícitament complir un acord signant" i que ha permès que Pere Aragonès fos president de la Generalitat. I també neguen que hi hagi divisió interna sobre aquesta qüestió.

Com encaren el debat els grups parlamentaris?

A pocs dies de l'inici del debat que ha de marcar el curs polític els grups ja han avançat en quins eixos volen posar el focus. La majoria se centraran en fer propostes en clau econòmica, coincidint amb la crisi derivada de la guerra, tot i que les propostes de resolució relacionades amb el procés independentista i el dret a l'autodeterminació hi seguiran tenint pes.

És el cas d'ERC, que pretenen centrar el debat per una banda en la negociació amb l'Estat i per l'altra en la crisi econòmica i energètica. A més, presentaran una proposta de resolució per reclamar la transferència competencial en matèria tributària. Els republicans reclamen que l'Agència Tributària de Catalunya pugui gestionar i recaptar tot l'IRPF, així com el nou impost a les energètiques i la banca.

Junts també centrarà part de les propostes a l'eix independentista, amb la voluntat de "recuperar l'agenda" cap a la independència. També dedicarà propostes a la manca d'inversió en infraestructures per part de l'Estat i, específicament, al "desastre de gestió" de Rodalies. De fet, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ja va fixar en una entrevista amb l'ACN el debat de política general com a "data límit" per encarrilar el traspàs del servei.

L'objectiu dels socialistes, segons asseguren, és enfocar les propostes de resolució en els temes "que preocupen a la gent" en moments de crisi econòmica. Algunes de les seves idees aniran relacionades amb la pujada de preus i dels tipus d'interès.

La CUP se centrarà en mesures per donar resposta a l'encariment general del preu de la vida i a la situació de "precarietat" pel que fa a drets laborals. De fet els cupaires han iniciat una campanya sota el lema 'Mengem-nos els rics' justament per englobar les propostes que llançaran al DPG. Entre les qüestions que proposaran hi ha la Renda Bàsica Universal, el control de preus, la nacionalització de subministraments i "l'impost pel futur".

Pel que fa als comuns, consideren que el debat ha de ser "sobre els problemes que afecten al país" i no "de les medalles dels partits independentistes". En Comú Podem pretén plantejar el debat seguint tres eixos: com afrontar la inflació, com encarar la crisi energètica, el desplegament de renovables i l'encariment de la llum; i com "potenciar" Catalunya davant un Govern "paralitzat". A més, ja han avançat que una de les propostes que hi portaran serà perquè el Parlament es posicioni sobre la necessitat de mantenir l'impost de patrimoni, una qüestió que enfronta els dos partits a Govern.

En la mateixa línia Ciutadans considera que el "gran focus" del debat ha de ser les mesures econòmiques per combatre la crisi. De totes maneres, creuen que és necessari no obviar el procés independentista i també preveuen presentar-ne sobre aquesta temàtica, perquè al seu parer és el que "drena els recursos" de Catalunya.

Per la seva banda el PPC vol posar l'accent en les mesures contra "l'onada delictiva" i la "inseguretat" que asseguren que es viu a Catalunya. Segons han explicat, volen reivindicar que Catalunya sigui "un lloc de llibertat i segur" i defensaran "el dret a viure en pau, tranquils i sense por". Una de les propostes que plantejaran és la creació d'un telèfon d'atenció urgent contra l'ocupació, com el que ja té la Comunitat de Madrid.

El grup d'extrema dreta Vox vol aprofitar el debat per proposar una reducció de l'administració pública, una baixada d'impostos "perquè la gent tingui més diners a la butxaca" i que es garanteixi la seguretat ciutadana als carrers.

Funcionament del debat

El debat començarà el dimarts 27 a dos quarts de 12 del migdia amb la intervenció d'Aragonès, i seguirà amb les rèpliques dels grups parlamentaris.

La sessió no es reprendrà fins el divendres, ja que es va acordar que el dimecres i dijous no hi hagués sessió perquè coincideix amb el judici al Tribunal Suprem a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant. La cupaire està acusada d'un suposat delicte de desobediència greu per negar-se a respondre les preguntes de l'acusació popular de Vox durant el judici sobre l'1-O.

El divendres a les 11 del matí els grups tindran deu minuts per defensar les seves propostes de resolució –un màxim de 15 per grup-, i cap a dos quarts de 2 del migdia es faran les votacions.