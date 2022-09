El paquet de mesures anticrisi del Govern arribarà als 300 milions

Un pla d’ajudes per pal·liar els efectes de la inflació, valorat en uns 300 milions d’euros, i una proposta per a l’autodeterminació. Aquestes són les dues potes del discurs que Pere Aragonès traçarà en el debat de política general al Parlament que comença avui i finalitzarà divendres, amb la pausa de les jornades de dimecres i dijous per la celebració de diversos judicis, encara, sobre els fets de la tardor del 2017.

L’esquelet del paquet social ja es va perfilar la setmana passada. Per exemple, els col·lectius que en serien beneficiats: les famílies, les llars vulnerables, els joves i les pimes. També hi haurà mesures per combatre l’encariment de l’energia i afavorir la transició ecològica i la lluita contra l’emergència climàtica. Els 300 milions suposen un punt de partida perquè la proposta d’Aragonès no és un pla tancat, sinó que es vol modelable, millorable i ampliable en funció dels esdeveniments econòmics i polítics. Aquest esquelet es va anar perfilant durant el cap de setmana, mitjançant reunions entre la Conselleria d’Economia, a càrrec de Jaume Giró, la Conselleria de Presidència, de Laura Vilagrà, i el gabinet del president fins a tancar-se l’acord que es va assolir ahir al migdia. El pla anticrisi compleix una doble funció. La pròpiament pal·liativa, en un context de pujada de preus, però també com a carta de presentació davant aquells que l’executiu desitja com a socis de pressupostos: els comuns.