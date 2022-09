El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu per aquest dimecres a les 17 hores. La trobada del Govern respon a la situació provocada per Junts, segons fonts de la Presidència, després que els socis de l'executiu anunciessin ahir al Parlament que plantejarien una qüestió de confiança a Aragonès si no aporta "garanties i concrecions" per complir el pacte de l'executiu. El propi president; el vicepresident, Jordi Puigneró; i la consellera Laura Vilagrà, han mantingut diverses reunions per separat al llarg del matí, després de suspendre les seves agendes públiques respectives.

La reunió extraordinària del Consell Executiu serà a porta tancada, sense opció que els gràfics en prenguin imatges, com sí que és habitual. No s'ha decidit encara si després de la reunió hi haurà alguna compareixença davant els mitjans de comunicació. Aragonès suspèn la seva agenda pública després que Junts li hagi demanat una qüestió de confiança ERC creu que la qüestió de confiança traspassa les línies de la deslleialtat Perplexitat, incomoditat i sorpresa per la situació esperpèntica. Així veu ERC ara mateix la crisi oberta a Palau entre els socis de Govern, després que Junts anunciés ahir que presentaria una qüestió de confiança contra el president, Pere Aragonès, si no aporta "garanties i concrecions" per complir el pacte de l'executiu. Fonts republicanes alerten que la decisió de Junts traspassa les línies de la deslleialtat. En aquest sentit, ERC insta Junts a presentar una moció de censura contra Aragonès, en cas que no estiguin còmodes al Govern. A Calàbria consideren que els socis s'han de decidir, i que poden marxar de l'executiu si veuen que la seva estratègia no té recorregut.