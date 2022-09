El president del Govern, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, estan reunits a Palau aquest dimecres al vespre després del Consell Executiu extraordinari per abordar la crisi interna, segons ha pogut saber l'ACN. La trobada segueix a un Consell Executiu extraordinari aquesta tarda que s'ha allargat dues hores i on Aragonès ha preguntat a cadascun dels consellers i conselleres de Junts si coneixien la proposta del grup parlamentari de posar la qüestió de confiança damunt la taula i si hi estan d'acord o no, segons expliquen fonts de la Presidència. En paral·lel, la presidenta de Junts, Laura Borràs, està reunida amb els seus diputats i a dos quarts de vuit està prevista una reunió de l'executiva del partit.

Aragonès té previst comparèixer aquest dimecres a Palau, segons indiquen des de Presidència. Reunió d'urgència El cap de Govern ha citat aquest dimecres a les 17 hores els seus consellers i conselleres per abordar la crisi oberta després de la qüestió de confiança que va proposar ahir Junts durant el debat de política general al Parlament. El cap de l'executiu exigeix respecte institucional. Al seu torn, el vicepresident, Jordi Puigneró, i els consellers de Junts han arribat plegats a Palau pocs minuts abans de les 17 hores. Abans s'han reunit durant un dinar, amb Laura Borràs, Jordi Turull, Albert Batet i Josep Rius, que ha servit per preparar el Consell Executiu. Fonts de la Presidència han explicat que, durant la reunió, Aragonès ha defensat el Govern i les institucions. Tant Aragonès com ERC insisteixen que Junts ha de prendre una decisió: o son Govern o bé oposició. Per la seva banda, des de la formació de Borràs i Turull afirmen que els seus representants al Govern mantindran la seva posició i defensaran la qüestió de confiança que va proposar ahir Batet.