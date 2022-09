Els comandaments dels Mossos avalen el comissari en cap en el pols amb el segon

La majoria de comandaments dels Mossos d’Esquadra avalen el comissari en cap, Josep Maria Estela, en el pols que aquest manté amb el seu número dos, el comissari Eduard Sallent. Segons les fonts consultades, gairebé tots els comissaris perceben Sallent com a home del director general de la policia catalana, Pere Ferrer. I donen suport a la plantada d’Estela, que ha dit que no seguirà si Sallent no abandona la prefectura dels Mossos, perquè consideren que el cansament del cap policial està relacionat, sobretot, amb la voluntat de posar límit a les ingerències polítiques de la conselleria de Joan Ignasi Elena. Motius que no són nous, apunten: són els mateixos que, segons el seu parer, van impulsar la destitució del major, Josep Lluís Trapero.

Des de la conselleria admeten que Estela i Sallent no han encaixat, però neguen ingerències polítiques. «Una policia democràtica ha d’acceptar criteris polítics en temes com ara gestió de manifestacions o desnonaments» o a l’hora d’«establir prioritats» per al cos, com ho és actualment «la violència sexual», remarquen. La conselleria no s’immiscueix «en qüestions operatives» o «investigacions» en marxa, aclareixen. «Estela i Sallent van ser escollits per treballar en equip i ho han d’acceptar. Intentarem que encaixin», però sense fer «polsos amb el Govern», conclouen.

Oficialment, el Govern va defensar la destitució de Trapero, tretze mesos després de ser restituït, assegurant que volia obrir una nova etapa al cos policial, apostar per una prefectura més coral i més femenina. També van ser aquests els arguments que va esgrimir la pròpia cúpula -integrada per Estela, Sallent i la intendent Rosa Bosch- per explicar com funcionaria la manera de procedir de la nova prefectura: «més basada en el treball en equip» i aconseguir decisions «més consensuades».

Però no ha durat gaire. La desconfiança d’Estela cap a Sallent ha arribat a l’extrem d’excloure el número dos del tribunal que, ben aviat, ha d’escollir sis nous comissaris. O de lliurar a comissaris aliens a la prefectura la batuta del cos durant les vacances en lloc de donar-la a Sallent, una decisió sorprenent.

De fet, la relació entre Sallent i Estela està gairebé trencada des de fa mesos i la plantada del comissari en cap davant dels responsables d’Interior als quals exigeix que apartin Sallent tampoc és recent: va passar a principis de juny, quan va transmetre que l’havien d’allunyar de la prefectura o, si no, prescindir-ne.