El jutjat envia Shakira a judici per sis delictes contra l’Agència Tributària

Shakira s’asseurà a la banqueta dels acusats. La jutgessa d’Esplugues de Llobregat que instrueix la causa ha enviat a judici la cantant colombiana per sis delictes fiscals relacionats amb la presumpta evasió de l’impost de la renda (IRPF) i el de patrimoni entre els anys 2012 i 2014. La magistrada ha procedit a l’obertura del judici oral (la interlocutòria és ferma i no pot ser recorreguda) i donarà trasllat de la causa a la defensa perquè plantegi els seus arguments.

La fiscal Carmen Martín Aragón sol·licita en el seu escrit d’acusació vuit anys i un mes de presó i multes per un total de 23,8 milions d’euros per a Shakira per presumptament haver defraudat a l’Agència Tributària 14,5 milions de euros. L’artista de Barranquilla ja ha dipositat el muntant del deute amb Hisenda i ha regularitzat la situació davant l’Agència Tributària, pagant milers d’euros més per abonar els impostos que li corresponien. Per aquesta raó, la fiscalia li aplica l’atenuant molt qualificada de reparació del dany, cosa que fa reduir la petició de pena en conjunt.

Al principi, es van obrir negociacions entre la defensa de l’artista i la fiscalia per arribar a un acord. L’acusació pública va oferir, fins i tot, substituir la pena de presó per una multa. Tot i això, les converses no van arribar a bon port i la cantant va rebutjar qualsevol pacte.