Per si el debat de política general no fos ja d’alt calibre, el PSC ha posat sobre la taula una proposta de resolució que es votarà aquest divendres i que també està carregada d’alt valor polític: demanar que s’acordi el format de traspàs de Rodalies abans de finals d’aquest any, una de les reivindicacions històriques d’ERC i de Junts. En el text presentat, el partit de Salvador Illa defensa que el Ministeri de Transports que comanda Raquel Sánchez i el Departament de Vicepresidència amb Jordi Puigneró al capdavant acordin el «traspàs dels recursos econòmics necessaris», així com l’adquisició dels trens i els tallers, perquè la Generalitat gestioni el servei.

El text registrat pels socialistes consta de tres punts. El primer és el que recull la proposta que les dues administracions acordin el model per traspassar aquest finançament necessari per gestionar el servei ferroviari partint de les competències que té la Generalitat, així com el traspàs de la titularitat de les infraestructures. El segon punt especifica que els recursos que arribin han de garantir «els màxims estàndards de qualitat, fiabilitat i atenció a l’usuari, així com una revisió del Pla de Rodalies 2020-2030. El tercer és el que inclou acordar amb Renfe «l’adquisició i la millora dels trens i els tallers» mentre no es disposi de cap altre operador. Fonts socialistes apunten que la presentació d’aquesta proposta no és aïllada i és fruit de converses prèvies. Junts porta entre les seves propostes de resolució un punt en el qual defensa treballar per a un model d’infraestructures, entre elles les ferroviàries i les aeroportuàries, en les quals la Generalitat «tingui la titularitat majoritària». En tot cas, en les últimes setmanes les dues formacions que componen el Govern han reiterat l’exigència del traspàs del servei després d’anys d’acumulació d’incidències greus que s’han posat més en evidència en els últims dies, marcats per les obres a l’R1 i a l’R2. També ho va demanar el president Pere Aragonès durant la seva intervenció en el debat de política general just en la rèplica al líder dels socialistes catalans.