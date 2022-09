Salvador Illa rebutja el pla exposat per Aragonès i demana votar un acord

Pal i pastanaga. Abocar-li tota la cavalleria per sobre per, després, estendre-li la mà. El líder del PSC, Salvador Illa, va començar la seva intervenció enlletgint al president Aragonès que el Govern ja és una «joguina trencada». Una coalició «sense projecte», que «arrossega els peus» i que navega a la deriva sense ningú al timó. «Això no va, el Govern no governa! Aquí, qui mana?», va arribar a dir. Tot i això, en la seva tenacitat per erigir-se en alternativa a l’«embolic» entre independentistes, el cap de l’oposició va insistir en què els socialistes donaran suport al Govern sempre que la carpeta no sigui la de l’autodeterminació. Per als pressupostos, per al pla anticrisi o per aprovar lleis. Però va voler deixar clar que si el busquen per donar suport a una llei sobre un hipotètic referèndum no hi ha res a fer: «No resol res. Ha estat un déjà vu». El PSC dóna per tancada la via canadenca que en el seu dia sí que va defensar, però que va caure de l’agenda del partit el 2016, just després del dret a decidir amb Miquel Iceta al capdavant.

Taula de partits catalans Entre bastidors els socialistes insisteixen que aquest «no» és indestructible i que no servirà de res que Aragonès furgui a l’hemeroteca. Segons ells, el que hauria de fer el president és convocar la taula de partits catalans, on ells volen proposar una «millora de l’autogovern» que impliqui «votar un acord». El grup de Jéssica Albiach va deixar clar a Aragonès que no té el seu suport garantit i va rebutjar que es tracti els comuns com si fossin socis del Govern. «No donarem xecs en blanc, per això ja hi ha el PSC», va dir. I és que per a En Comú Podem el pla anticrisi no és un escut social, sinó un «colador ple de forats». Si el Govern vol que facilitin els comptes, va advertir, caldrà que «canviï el rumb», que Aragonès s’emancipi de propostes de Junts com suprimir l’impost de patrimoni i que avali un «pla massiu» de plaques solars. De fet, tot i sentir com a pròpia la proposta, van advertir que no s’apuntaran sense més ni més a la seva via canadenca si es planteja només per tancar la fractura independentista.