Els aliats estan a la sala d’espera

Fa tres setmanes, el líder del PSC, Salvador Illa, pronosticava en una entrevista que era probable que Junts portés més problemes a Pere Aragonès que ell mateix com a cap de l’oposició en el debat de política general. I fa 15 dies, va apuntar que la sessió inaugural del curs polític al Parlament començava a transformar-se en una qüestió de confiança al president. Es podria dir que els postconvergents pràcticament li van fer cas i la profecia es va complir. Ara, socialistes i comuns, que donen per trencada i esgotada l’aliança en el Govern passi el que passi amb la crisi oberta, estan esperant un desenllaç que pot ressituar els seus rols i influència en la governabilitat. Això, és clar, sempre que no es precipitin unes eleccions que en aquests moments ningú no diu voler.

Què passarà si Junts acaba sortint del Govern? Aragonès pretendrà continuar la legislatura en solitari tenint en compte que ERC té 33 diputats? I si Junts no trenca, és viable que la coalició continuï? Són preguntes que en aquests moments cauen a plom sobre el PSC i En Comú Podem, els dos grups que, en cas de divorci independentista, tenen més opcions d’acabar exercint de xarxa per sostenir Aragonès, donant per fet que l’oposició de Junts seria ferotge i que, difícilment, es refaran els llaços amb la CUP. Tot i això, la petició dels dos partits de l’oposició és unànime: si la situació és «insostenible» és el president qui ha de prendre una decisió.

Mà estesa

Illa, ficat de ple en l’objectiu d’erigir-se en alternativa, no deixa d’estendre la mà. Ho va fer en el debat amb el pla anticrisi i amb els pressupostos alhora que reclamava estabilitat davant de la crisi i «respecte» pels temps polítics. Era una manera de deixar caure que, en temps convulsos, no convenen unes eleccions que farien saltar pels aires uns comptes necessaris i que provocarien un curtcircuit en els pactes al Congrés, també en plena negociació dels comptes per apuntalar el Govern de Pedro Sánchez. «No tinc pressa», acostuma a dir el líder del PSC quan se li pregunta per les intencions d’aconseguir la presidència de la Generalitat.

I és que la lectura dels socialistes és que fa falta temps no només per tornar a guanyar uns comicis, sinó per fer-ho amb prou avantatge i amb un escenari propici perquè es desfacin els dos blocs enquistats durant el procés i s’aixequin vetos fins ara creuats, com el de socialistes i republicans. «Volem més receptivitat», li va dir a Aragonès tot i considerar que el Govern «no governa» i «no funciona» perquè ni té projecte ni lideratge.

De fet, davant d’un eventual govern en solitari d’ERC, el president de la Generalitat es veuria obligat a intensificar les negociacions amb els socialistes més per necessitat aritmètica que per voluntat política. I és que no en sumaria prou amb els comuns, a qui prefereix com a socis perquè entén que amb ells comparteix l’eix d’esquerres i també l’eix sobiranista, més encara després de llançar la seva aposta per l’acord de claredat.

Per part seva, el grup d’Albiach entén que ERC «ja no pot fer veure que no ha passat res», i encara més amb el cessament del vicepresident Puigneró. «El problema el té al Parlament», adverteixen. Per als comuns, en un moment de gran incertesa econòmica, el que menys necessita la ciutadania és siguin els governs els que afegeixin «angoixa» a la gent. «Qui menys vol eleccions és Aragonès, però nosaltres estem preparats per a tot», conclouen.