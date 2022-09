Junts consultarà la militància els dies 6 i 7 d'octubre per decidir si marxa del Govern. Així ho han explicat la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, en una roda de premsa aquest dijous després de la reunió de la direcció, que s'ha allargat durant més de vuit hores. La decisió s'ha pres per unanimitat. El partit també dona marge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, fins a diumenge per negociar. Junts li farà arribar una proposta de "concrecions, garanties i terminis" sobre els tres punts que exigeix el partit a ERC: la unitat estratègica, l'aposta per l'amnistia i l'autodeterminació, i coordinar l'acció a Madrid. La direcció de Junts formularà dilluns que ve el text de la pregunta.

Durant la roda de premsa, Borràs ha subratllat que, fins que no es produeixi el resultat de la consulta, no hi haurà per part de Junts "cap altra proposta" per ocupar el lloc de la Vicepresidència ni de Polítiques Digitals i Territori. "No proposarem cap altra persona", ha subratllat.

Vuit hores de reunió

La reunió de la direcció de Junts ha acabat pels volts de les 19:30 hores d'aquest dijous. És a dir, que la trobada de l'executiva, que ha començat a les 10 hores, s'ha allargat durant més de 8 hores -han fet una pausa de 3 hores al migdia. Tot plegat, l'endemà que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés la destitució del vicepresident, Jordi Puigneró, el màxim càrrec de JxCat a l'executiu.

Destitució de Puigneró

El president de la Generalitat va destituir dijous nit el vicepresident Puigneró en perdre-li la confiança. Aragonès va instar Junts a proposar un nom per a la vicepresidència que "ajudi a canviar la dinàmica i a refer les confiances".

Segons el cap de l'executiu català, Puigneró no el va informar tot i conèixer que el president de Junts al Parlament, Albert Batet, plantejaria una qüestió de confiança en el debat de política general si ERC no aportava "garanties i concrecions" sobre el compliment de tres punts de l'acord de govern: la direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació a Madrid i la taula de diàleg.

El president va comunicar la decisió a Puigneró després d'una reunió de més de tres hores amb Turull, precedida d'un Consell Executiu extraordinari on Aragonès va preguntar a cada conseller de Junts si coneixia l'aposta del partit per la qüestió de confiança i si li donava suport.

En el debat de política general, Aragonès va replicar a Junts que no entraria "en cap joc que suposi la inestabilitat de les institucions", però que es comprometia a "avançar" en els tres àmbits que demana Junts "adequant-los a resultats raonables".

Neguen deslleialtats

Segons Junts, Puigneró coneixia que hi havia la possibilitat que Batet plantegés una qüestió de confiança en el debat de política general, però que no sabia si s'havia pres la decisió de dir-ho.

En canvi, Aragonès considera que Puigneró és el nom de màxim rang de Junts dins el Govern i que, per tant, repercutia en ell informar el president de la iniciativa que va plantejar Batet al debat parlamentari de dimarts a la nit.

A Junts fa mesos que debaten sobre la continuïtat al Govern d'Aragonès, on fa un any i quatre mesos que governen com a socis dels republicans. Fins i tot van fer una autoria interna per valorar fins a quin punt s'estava complint l'acord de govern amb ERC, especialment pel que fa a la carpeta independentista. A més, al congrés del partit es va optar per celebrar una consulta sobre l'aliança amb ERC o "prendre altres iniciatives adequades a la situació".