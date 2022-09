L'executiva de Junts segueix reunida per decidir si romanen al Govern després del cessament fulminant del 'vicepresident' Jordi Puigneró o si trenquen amb el 'president' Pere Aragonès. Segons informa El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorioal que el Diari de Girona, està en joc el futur del Consell Executiu i, sobre la taula, plantegen tres escenaris: mantenir els seus sis consellers en el càrrec amb algun recanvi, avançar la consulta promesa a la militància perquè siguin les bases les que decideixin el futur de la coalició o abandonar ja el Consell Executiu. Segons fonts del partit, pren força la idea que siguin les bases les que es pronunciïn com més aviat millor. Això vol dir que el plantejament majoritari passa per accelerar aquesta votació interna, encara que una part de l'executiva prefereix signar el divorci amb Esquerra i jugar a desestabilitzar-la. El primer, la cautela, s'escampa entre els afins al secretari general, Jordi Turull; mentre que al segon, el de la precipitació, hi ha el sector proper a la presidenta Laura Borràs -a més del mateix Puigneró, com a afectat- creu que han d'abandonar com més aviat millor.