El PSC avala la històrica reclamació del traspàs dels trens de Rodalies

En ple xoc de trens al Govern, els trens també seran protagonistes en el debat de política general. La històrica reclamació del traspàs de Rodalies, que el president Pere Aragonès va tornar a entonar dimarts al Parlament, estava en risc de quedar en l’enèsima exigència de l’executiu. Però aquest cop el factor diferencial és que el PSC dona suport a aquesta petició. El grup de Salvador Illa ha posat sobre la taula que, abans de final d’any, el Ministeri de Transports, que lidera Raquel Sánchez, i el Departament de Vicepresidència, amb Jordi Puigneró al capdavant, encarrilin com s’ha de produir el «traspàs dels recursos econòmics necessaris», així com l’adquisició dels trens i els tallers, perquè la Generalitat gestioni el servei.

La proposta dels socialistes està en sintonia amb la presentada conjuntament per ERC i Junts. De fet, fonts coneixedores de l’evolució de les converses sobre aquest assumpte en el marc de la comissió d’infraestructures apunten que la coincidència no és fútil. Els partits de la coalició al capdavant del Govern demanen que el traspàs sigui integral i que inclogui les estacions, els trens, els tallers, les vies, les catenàries, els centres reguladors de circulació, el personal i el finançament per fer-se càrrec del servei garantint la seva «qualitat i la fiabilitat». El seu plantejament passa perquè sigui Ferrocarrils de la Generalitat qui gestioni el servei. De fet, va ser el mateix Puigneró qui va fixar el debat de política general com a «data límit» per encarrilar el traspàs.

El text registrat pels socialistes consta de tres punts amb algun matís diferencial. El primer recull la proposta que les dues administracions acordin el model per traspassar aquest finançament necessari per gestionar el servei ferroviari sobre la base de les competències que té la Generalitat, així com el traspàs de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la xarxa d’interès general. El segon punt especifica que els recursos han de garantir els màxims estàndards de qualitat, fiabilitat i atenció a l’usuari, així com una revisió del Pla de Rodalies 2020-2030. Finalment, el tercer és el que inclou acordar amb Renfe «l’adquisició i la millora dels trens i els tallers» mentre no es disposi d’un altre operador.

Les darreres setmanes, el Govern ha reiterat l’exigència del traspàs del servei ferroviari després d’anys d’acumulació d’incidències greus que s’han posat més en evidència en els últims dies, marcats per les obres a la R-1, la R-2 Nord i R-11 i pel caos del 9 de setembre passat, quan una avaria en el sistema de telecomunicacions d’Adif va deixar tot Catalunya sense trens en hora punta. A més de la proposta sobre Rodalies, el PSC ha presentat altres propostes en matèria d’infraestructures en què espera demanar el suport de Junts. Es tracta de recuperar el projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat, al qual s’oposa ERC, i l’impuls del Quart Cinturó de Terrassa a Sabadell, que genera discrepàncies internes entre els republicans.