El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a Junts que prengui decisions amb "celeritat". En una intervenció al ple del Parlament, abans de la represa del debat de política general d'aquest divendres, Aragonès ha defensat la continuïtat del "Govern actual". El cap de l'executiu ha subratllat que la seva "aposta i prioritat" és que l'actual Govern "pugui continuar" per seguir servint la ciutadania i donar resposta als problemes estructurals. Aragonès ha evitat fer referència al termini de JxCat per negociar fins diumenge. En acabar la seva intervenció, consellers com Jaume Giró, Victòria Alsina i Violant Cervera han aplaudit Aragonès. No ho han fet conselleres com Gemma Geis, ni tampoc el grup parlamentari de Junts.

Es tracta de la primera intervenció d'Aragonès després que ahir Junts informés que consultarà la militància el 6 i 7 d'octubre per decidir si marxa del Govern. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull han donat a Aragonès fins diumenge per negociar, però el president no n'ha fet cap referència al discurs d'aquest matí. Aragonès ha traslladat a la cambra el seu "compromís" que continuarà defensant les institucions i exercint les seves funcions per defensar "un Govern com el d'ara", centrat al 100% en els problemes de la ciutadania, tal com ha remarcat. El cap del Govern troba "urgent i necessari" que els dubtes, debats i posicions dels partits respecte com es pot continuar "es resolguin amb la màxima celeritat". Aragonès ha asseverat que el país necessita unes institucions al servei de la ciutadania, i ha advertit que aquests debats i soroll "no contribueixen" a projectar que el Govern estigui "centrat" en aquestes qüestions. Junts farà arribar avui la proposta a Aragonès per continuar negociant El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha anunciat que aquest divendres faran arribar una proposta al president del Govern, Pere Aragonès, per continuar negociant. "Som a temps d'arreglar-ho", ha defensat. Tal com van avançar dijous després d'una executiva del partit, Junts té previst enviar un text amb "concrecions, garanties i terminis" sobre els tres punts que exigeix a ERC: la unitat estratègica, l'aposta per l'amnistia i l'autodeterminació, i coordinació a Madrid. En funció de les converses, Junts formularà la pregunta sobre la continuïtat a l'executiu que plantejarà a la militància el 6 i 7 d'octubre. "No volem ultimàtums ni deslleialtats", ha avisat la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta. En el torn de rèplica dels grups a la intervenció inicial d'Aragonès, els republicans han assegurat que "malgrat el soroll", continuaran treballant per "forjar consensos" i "construir el camí cap a la república". Per la seva banda, Batet ha començat el seu discurs mostrant el seu suport al vicepresident destituït Jordi Puigneró, tot remarcant que Junts no comparteix la decisió d'Aragonès: "Ens sembla difícil d'entendre". Amb tot, Batet ha assegurat que tenen "tota la voluntat" de refer ponts amb ERC.