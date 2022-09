El Parlament ha rebutjat instar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a sotmetre's a una qüestió de confiança. La cambra ha tombat la proposta de resolució del PPC, amb els vots en contra de Junts, PSC, ERC, CUP i ECP. Els grups de Vox i Cs s'han abstingut a la iniciativa dels populars, que s'han quedat sols votant-hi a favor. El grup mixt volia que el ple instés Aragonès a presentar, en el termini d'un mes, una qüestió de confiança per conèixer si l'actual Govern compta amb els suports necessaris per continuar dirigint l'acció política i l'executiu. Tot plegat en el marc de la segona sessió del debat de política general que va començar dimarts.

El president parlamentari de Junts, Albert Batet, va plantejar dimarts a la nit una qüestió de confiança a Aragonès si no donava garanties i concrecions de compliment del pacte de Govern. L'endemà, dimecres, el president va destituir el seu vicepresident, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança.

Aragonès ha demanat aquest matí a Junts que prengui decisions amb "celeritat". En la seva primera intervenció al ple del Parlament, abans de la represa del debat de política general el president ha defensat la continuïtat del "Govern actual". El cap de l'executiu ha subratllat que la seva "aposta i prioritat" és que l'actual Govern "pugui continuar" per seguir servint la ciutadania i donar resposta als problemes estructurals.

Aragonès ha evitat fer referència al termini de JxCat per negociar fins diumenge. En acabar la seva intervenció, consellers com Jaume Giró, Victòria Alsina i Violant Cervera han aplaudit Aragonès. No ho ha fet la consellera Gemma Geis, ni tampoc el grup parlamentari de Junts.

Es tractava de la primera intervenció d'Aragonès després que ahir Junts informés que consultarà la militància el 6 i 7 d'octubre per decidir si marxa del Govern. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull han donat a Aragonès fins diumenge per negociar, però el president no n'ha fet cap referència al discurs d'aquest matí.

Aragonès ha traslladat a la cambra el seu "compromís" que continuarà defensant les institucions i exercint les seves funcions per defensar "un Govern com el d'ara", centrat al 100% en els problemes de la ciutadania, tal com ha remarcat.

El cap del Govern troba "urgent i necessari" que els dubtes, debats i posicions dels partits respecte com es pot continuar "es resolguin amb la màxima celeritat". Aragonès ha asseverat que el país necessita unes institucions al servei de la ciutadania, i ha advertit que aquests debats i soroll "no contribueixen" a projectar que el Govern estigui "centrat" en aquestes qüestions.