El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà a la concentració de les entitats independentistes a Arc del Triomf amb motiu de l'1-O. Tal com confirmen a l'ACN fonts de la Presidència, el cap del Govern ha decidit no anar a l'acte que començarà a les 17 hores d'aquest dissabte, i que organitzen el Consell per la República, l'ANC, Òmnium, la Intersindical, l'AMI i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aragonès tampoc va anar a la manifestació de l'ANC per la Diada de l'Onze de Setembre, en argumentar -tant ell com ERC- que s'havia enfocat per anar "en contra" dels partits independentistes. Esquerra sí que hi envia una delegació, liderada per la seva portaveu, Marta Vilalta, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

A l'agenda oficial del Govern només hi consta l'assistència de la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina. Segons fonts de Palau, també hi assistirà la consellera de Feminisme i Igualtat, Tània Verge, i el conseller d'Educació, Josep González-Cambray.