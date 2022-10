La manifestació per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O ha arrencat a l'Arc de Triomf. Sota el lema 'Defensem l'1 d'octubre, guanyem la independència', milers de persones participen en l'acte unitari convocat pel Consell de la República, Òmnium, l'ANC, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç.

Els partits independentistes –ERC, Junts i la CUP- no han faltat a la cita, que arriba després de la trencadissa al Govern. Jordi Turull i Laura Borràs hi han anat per Junts, mentre que per ERC hi assisteixen Marta Vilalta i Dolors Bassa. La concentració s'obrirà amb una intervenció de què fa cinc anys era presidenta del Parlament, Carme Forcadell i el tancament el farà el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà a la concentració, tal com confirmen a l'ACN fonts de la Presidència. Entre els membres del Govern que sí que hi aniran hi ha els consellers Alsina, Verge, Argimon, Giró, Geis, Cervera i Cambray. També l'exvicepresident del Govern, Jordi Puigneró, destituït aquesta setmana.