L’estat major o sanedrí de l’independentisme va néixer per pura necessitat. Necessitat variada, no obstant això. D’una banda, tots els actors van descobrir que des del Govern es podia dissenyar el referèndum, però no dur-lo a terme des de l’administració, donada la vigilància des de Madrid. «Va ser un cop d’estat, com ho va ser la creació de Junts pel Sí», apunta una veu clau en l’enllumenament.

Però en el naixement del sanedrí conflueix una altra raó molt poderosa: el temor d’ERC «a veure’s frenat» pels membres del nounat PDECat -sorgit de les cendres de CDC- i a sobre «carregar amb la culpa». «Necessitàvem notaris que aixequessin acta de qui posava bastons a les rodes», rememora un republicà que estava en la gènesi.

«Carles Puigdemont va nomenar Oriol Junqueras com a responsable de la consulta. El pes executiu el portava un afí a Junqueras, Josep Maria Jové, i cada vegada que intentava alguna acció xocava amb l’alta estructura», continua. El temor republicà era «veure’s aixafat per la maquinària convergent de comunicació i que es fixés el relat que era per culpa d’ERC que no hi hagués referèndum», apunta.

I posa un exemple, la compra de les urnes. Les ordres de Junqueras eren desateses per la ‘consellera’ de Governació, Meritxell Borràs, que estava al capdavant dels processos electorals. Aquesta exigia una ordre per escrit. Davant el punt mort, el sottogoverno d’ERC i del PDEcat van crear el sanedrí, la primera reunió del qual es va celebrar un dissabte de primavera a l’Empordà. Va ser llarga, catàrtica i amb final unitari. Però va començar molt tibant: davant els ulls notarials de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, David Vinyals i Joan Puigcercós, entre altres, Junqueras va treure una ordre de compra de les urnes, signada per ell. «Però el vicepresident té, en la pràctica, el mateix rang que un ‘conseller’, per la qual cosa es precisava la signatura del mateix Puigdemont. La sorpresa va indignar al llavors president i a algun dels presents», assenyala.

El postconvergent va acabar per signar, tres dies després i després de demanar que l’ordre no entrés en el registre oficial de la Generalitat. Segons les fonts consultades, l’ordre signada va ser lliurada a la ‘conselleria’ de Borràs... sense demanar còpia compulsada.

«Sou soldats»

L’estat major va ser decisiu en la crisi de Govern de juliol d’aquell 2017. «Els consellers convergents es van enutjar en descobrir que un govern en l’ombra prenia les decisions clau i ells no eren consultats. Un membre de l’estat major li va dir a un integrant de les reunions del Govern: «Sou soldats i heu d’assumir el que dictin els generals». Al que aquest va contestar: «Cap problema, canviem els rols el teu i jo». Els membres del sanedrí van començar a demanar caps. Fins i tot algun poderós assessor del PDECat, que com el seu homòleg d’ERC van empènyer i molt en la creació de l’estat major, va veure convenient el relleu d’alguns membres del Govern.

En un intercanvi de missatges, no obstant això, va quedar vist que ERC no podia sortir-ne impune: «Accepto perdre 4-1 [en nombre de consellers rellevats], però no 5-0». Al final va ser un 5-0: quatre consellers i el secretari de Govern. Un membre de l’estat major assegura que Junqueras havia acceptat que també dos consellers d’ERC se sacrificarien -el titular de Justícia, Carles Mundó, i la de Treball, Dolors Bassa- però finalment només va haver-hi baixes postconvergents.

En un grup de WhatsApp amb part de l’estat major alguns membres van avançar que amenaçarien a Puigdemont a convocar una roda de premsa si el president no destituïa els consellers. L’amenaça no la van dur a terme.

També va ser complexa la trama organitzativa per a eludir cops com el que el 20 de setembre va deixar trontollant l’organització. I es van superar les discrepàncies partidistes gràcies a una qüestió parapolítica: els membres del sanedrí es jugaven el futur penal i això va trenar una xarxa de confiances. «Després del 20 de setembre, la que pren el comandament absolut és Marta Rovira, que ja abans havia fins i tot estudiat amb la tresoreria del seu partit l’opció que fos ERC la que comprés les urnes», rememora una veu. El que va passar després del 1-O ja és una altra història.