Vuit de cada deu reclusos que surten de la presó no hi tornen mai més

De cada 10 persones que pateixen l’experiència de passar una temporada a la presó a Espanya, vuit no hi tornen per un altre delicte. El mite del presidiari com a individu generalment predisposat a reincidir s’ensorra tant com el de les presons fàbrica de més delinqüència, tenint en compte un estudi d’institucions penitenciàries realitzat sobre les 19.909 excarceracions tramitades des del 2009.

La taxa de reincidència a Espanya és del 19,98%, i aquesta és la principal conclusió de l’informe, que va presentar ahir a la presó de Burgos el ministre Fernando Grande-Marlaska. El titular d’Interior va capgirar el percentatge: «Jo prefereixo dir-ho d’una altra manera: el 80,02% dels interns que compleixen la seva condemna i arriben a la llibertat no tornen a la presó per haver comès nous fets delictius». De les gairebé 20.000 persones que van sortir de la presó, 3.978 sí que s’han tornat a veure entre reixes en els últims 10 anys. A la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries destaquen l’exactitud de les dades d’aquest estudi: no és un mostreig sinó l’anàlisi de tots els casos. Llavors, sense presumpció estadística, l’informe, de la Central d’Observació Penitenciària, que depèn d’aquesta secretaria general, crea un retrat robot del pres reincident modern: home (94,97%), espanyol (88,6%) i d’entre 31 i 50 anys (64,4%). Només el 5,3% dels exreclusos que van tornar tenia més de 51 anys, i un percentatge anecdòtic, el 0,13%, tenia més de 71 anys. La propaganda xenòfoba L’estudi també fa caure algun pilar de la propaganda xenòfoba: el pres estranger reincideix menys. Si els reclusos espanyols que tornen a la presó són el 24,83%, els estrangers que, una vegada complerta la condemna, tornen entre reixes per cometre un altre delicte són un 7,92%. Tres cops menys. La composició de la població estrangera a Espanya explica que, dels presos reincidents, el 6,44%, la majoria dels estrangers, fossin originaris de països africans. Entre les dones estrangeres, la taxa de reincidència baixa al 3,05%. Reincideixen més els lladres que els agressors. D’aquells que van cometre robatori o furt i van tornar a entrar a la presó, el 76,29% havia tornat a robar. Dels que havien estat condemnats per homicidi, ja havien complert pena i van tornar a entrar a la presó, el 6,55% havia tornat a delinquir, però només en quatre de 61 casos havia tornat a matar.