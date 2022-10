Aragonès defensa l’aposta per l’amnistia i l’autodeterminació

El que havia d’haver estat un acte institucional de celebració del cinquè aniversari de l’1-O es va acabar convertint en un mer missatge institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenint en compte la galopant crisi de Govern que s’està vivint aquests dies. Un missatge que obria una jornada de commemoració que va estar marcada per la divisió i els retrets entre les forces independentistes.

En el seu missatge, Aragonès va defensar la seva estratègia per afrontar el conflicte polític amb l’Estat, basat en l’autodeterminació i l’amnistia i, encara més, la priorització de la lluita contra la repressió, això sí, sense oblidar l’horitzó d’un referèndum.

«Presó, exili, multes i inhabilitacions...El cost personal per a moltes persones que hi ha darrere de l’1-O és altíssim», va exposar Aragonès ahir dissabte, per això va cridar a fer «tot el possible per posar fi a tota forma de repressió. Perquè si volem guanyar (que guanyarem) no podem deixar ningú enrera» va detallar.

Pel que fa a l’exercici del dret a l’autodeterminació, el president va vocar per «unir-nos a través de l’ampli consens que suscita a Catalunya» que el conflicte es resolgui a les urnes i per això, va afegir, «proposo un acord de claredat per determinar quan i com Catalunya ha de votar», en la línia que ja va exposar aquest dimarts, en el context del debat de política general, al Parlament de Catalunya. Una proposta, d’altra banda, que va ser rebutjada en la votació de les resolucions del debat.

El president de la Generalitat va mencionar en la seva intervenció d’ahir tot el Govern de l’1-O i, en especial, el president i el vicepresident, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, així com l’aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell. També va afegir que encara «estan pagant un preu molt alt» pel referèndum.

«Sens dubte, una gran victòria i una gran lliçó de valors democràtics davant la repressió de l’Estat, que ens ensenya que el camí cap a la República catalana és el camí dels drets i les llibertats. És el camí de la democràcia», va afegir, i va reiterar que cal «tornar-se a unir» i a «trobar-se».

En aquest sentit, Pere Aragonès també va remarcar que l’1-O va ser «possible» gràcies a la «gran aliança» entre institucions, societat civil i ciutadania. Una aliança que va ser «infranquejable», i en la qual cadascú va jugar el seu paper. «Treballant conjuntament. Amb confiança. Amb complicitat». El president va parlar de les «lliçons i aprenentatges» del 2017, i va apuntar que cal «tornar a treballar en positiu» en tot el que uneix l’independentisme «de forma inqüestionable».

Crítiques de socis i no socis

Aquesta crida a la unitat, però, va topar ahir amb les crítiques d’altres formacions independentistes per la situació que es viu al Govern. Va quedar clar a l’acte convocat a l’Arc de Triomf pel Consell de la república de Carles Puigdemonnt, amb l’ANC i Òmnium (veure pàgina 3), però Aragonès també va ser criticat per pels seus antics socis parlamentaris de la CUP. «Ja n’hi ha prou de fer partidisme amb l’1-O», va demanar la diputada cupaire Eulàlia Reguant al president d’ERC, Oriol Junqueras. La parlamentparia va lamentar que Catalunya «viu moments de desorientació i frustració» i va titllar «d’espectacle lamentable i vergonyós» la pugna entre ERC i Junts. Segons Reguant, la disputa entre els dos partits del Govern no és una qüestió d’ideologia, sinó que és «una batalla per l’hegemonia del poder». «Ja n’hi ha prou de barallar-se pel poder», va sostenir.

A l’altra banda de l’espectre ideològic, el president del PSC al Parlament, Salvador Illa, va acusar el Govern de tenir una actitud «egoista i irresponsable» perquè parla «permanentment de si mateix, de les baralles entre els partits que el conformen en lloc de centrar-se en els problemes que preocupen els catalans». Durant la visita que va fer ahir a Llançà, el líder socialista va considerar que el cinquè aniversari de l’1-O és un bon moment per «reflexionar i per no tornar a cometre errors del passat». A parer seu, per tirar endavant Catalunya cal «un país cohesionat» i per fer-ho cal «diàleg» entre «els diferents representants dels ciutadans».

Per la seva part, el president del PPC, Alejandro Fernández, va assegurat que el «projecte populista» que «es va desenvolupar» amb el referèndum de l’1-O és tan «divisiu i destructor de la convivència que avui el màxim ‘botifler’ és Pere Aragonès». «És populista perquè assenyala un enemic, perquè promet solucions fàcils a problemes difícils, i perquè es dedica a estigmatitzar al discrepant», va afegir. Fernández, en un acte del partit a Tarragona, va afirmar que «l’únic que s’ha de reclamar cinc anys després de l’1 d’octubre als governants és que deixin de prendre el pèl a la ciutadania i que treballin pels greus problemes econòmics».

Fernández va insistir en el cinquè aniversari del referèndum que «és molt important recordar i fer balanç de què va passar» l’1 d’octubre del 2017 i, sobretot, fer balanç de les «conseqüències nefastes» que té un projecte polític «que ha trencat la convivència entre catalans i entre ells mateixos».