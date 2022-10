El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parlarà aquest diumenge amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. Així ho ha revelat Aragonès durant una entrevista d'aquest dissabte a la nit a TV3, amb motiu del cinquè aniversari de l'1-O. El cap de l'executiu ha argumentat que ja ha parlat amb Turull, i que hi seguirà parlant demà "per veure si és possible trobar una sortida". El president considera que la proposta de Junts "no està pensat per arribar a un acord", sinó per "justificar la seva posició actual". D'altra banda, el president considera "absolutament lamentable" l'escridassada contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a l'acte del Consell de la República.

Aragonès ha insistit que no restituirà el seu vicepresident cessat, Jordi Puigneró, i que la Generalitat no pot estar per sota del Consell per la República, en resposta a la proposta que Junts li va fer arribar ahir a la nit. El president ha tornat a defensar el referèndum pactat i l'acord de claredat. Així mateix, ha afegit que és "convenient" explorar la via d'una votació acordada amb l'Estat: "No ens fa perdre temps ni suports, al contrari". Xiulada contra Forcadell Sobre la xiulada contra Forcadell -i Marta Rovira-, aquest dissabte a la tarda en l'acte del Consell de la República a l'Arc de Triomf, Aragonès ha dit que ha estat "absolutament lamentable". El president ha afegit que està "convençut" que els xiulets no reflecteixen l'actitud de la majoria de les persones de l'acte. Sí que ha afegit que és "injust" per a Forcadell, que ha recordat que va estar més de tres anys empresoada i que continua inhabilitada per haver estat la presidenta del Parlament durant l'1-O. "Em fa mal al cor veure això". "Hauríem de deixar enrere l'agror", ha demanat.