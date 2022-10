El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va reclamar ahir que s’obri un «nou cicle polític» per no renunciar a la «força col·lectiva» que es va aconseguir amb el referèndum de l’1-O. Antich va assegurar que cinc anys després, la «incapacitat política ha generat desànim, frustració i desorientació». «Aquell poder que vam acumular avui està erosionat i malmès», va dir. Òmnium va criticar en un acte de commemoració del referèndum la situació política i la crisi de Govern. «La batalla partidista, els enfrontaments, les disputes estèrils i els desacords han provocat una situació de paràlisi institucional i de bloqueig polític», va sostenir Antich, que també va demanar «sortir d’aquest cicle de frustració». Òmnium va afirmar que la seva direcció està disposada a «actuar, construir i avançar» per aconseguir la república catalana. «La societat civil organitzada està en condicions de compartir una estratègia. Ha arribat el moment que els partits polítics demostrin si volen aquesta estratègia compartida», va reclamar Antich.