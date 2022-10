Puigdemont: «El referèndum de l’1-O és vàlid. No cal tornar a votar»

«El referèndum és vàlid i no cal tornar-lo a fer. Ja hem votat», va assegurar Carles Puigdemont entre aplaudiments durant el cinquè aniversari del referèndum de l’1-O. Aclamat a crits de «President», Puigdemont va destacar que va ser la participació ciutadana la que va marcar l’1-O. «Les paperetes porten el vostre nom», va dir agraint a la gent la seva presència. Durant la seva intervenció no va perdre l’oportunitat de llançar algun dard al Govern. «Mentre es gestiona l’autonomia cal preparar la independència», va precisar l’expresident.

En contraposició, l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser durament esbroncada durant el seu discurs. «Necessitem una estratègia comuna», va dir Forcadell despertant la ira dels concentrats. Crits de «traïdora», xiulades i esbroncs van arribar a eclipsar la seva intervenció en diversos moments. Forcadell va dir que comparteix la desil·lusió: «Esteu desil·lusionats: ho entenc i ho comparteixo. El 2017 ho vam tenir tan a prop, que jo també em sento així. Però estic contenta perquè veig que seguiu mobilitzats».

El cansament i la decepció van quedar clars des del primer moment en l’acte reivindicació del cinquè aniversari de l’1-O a l’Arc de Triomf de Barcelona. «Volem dimissions», van corejar els milers d’assistents (11.000 segons la Guàrdia urbana, uns 60.000 segons l’organització) en diverses ocasions. Les xiulades a Marta Rovira contrastaven amb els aplaudiments i clams a Carles Puigdemont, que va intervenir de manera telemàtica al final de l’acte.

L’elecció del lloc de la concentració convocada pel Consell de la República no va ser casual. El monument, erigit en representació de la victòria, va contrastar amb sentir dels presents i el caos del Govern. Entre les pancartes van abundar els ultimàtums i les queixes dirigides a la classe política. «Govern: DUI o dimissió» o «els partits ens heu traït» van ser alguns dels eslògans. «Els vots que permeten governar la Generalitat venen del desbordament, per tant, és lògic que avui ens dirigim a ells. Si no s’avança en la línia de l’1-O el Consell té l’obligació de posar-se davant», va amenaçar Puigdemont sobre aquest tema.

«Cada vegada que ens pegaven enteníem que ens pegaven perquè teníem possibilitats de guanyar», va dir Dolors Feliu i Torrent, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Després d’això va defensar que si els partits no arriben a un acord sortiran amb una llista cívica i va cridar a crear ja el nou embat contra l’Estat: «No ens frenaran». «Sortim al carrer l’11 de setembre i hem fet que es mogui un govern immobilista», va dir en referència a la crisi del Govern contra la qual va esgrimir la convocatòria d’una conferència nacional per a la independència, «sigui curta o llarga la legislatura», va insistir amb un somriure sardònic. «Això no és un acte de nostàlgia i llagrimeta. És un acte reivindicatiu», va resumir Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural. «Correm el risc de perdre la força col·lectiva que va fer possible l’1-O», va dir en referència a la crisi del Govern. Després d’això, els assistents han tornat a xiular i cridar «volem dimissions».

«Diré una cosa que no us agradarà», va vaticinar el president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Geseni. No s’equivocava. «Aquesta setmana el Govern ha tingut dificultats. Vull demanar-los que ho intentin una vegada i una altra», va dir. Les seves paraules vanquedar totalment silenciades pels crits de «Govern dimissió» i les xiulades eixordadores del públic. Més minoritaris, però igualment presents, crits d’»Aragonès dimissió».