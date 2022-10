Albialch exigeix a Aragonès que «agafi les regnes de Catalunya» i «controli el Govern»

La presidenta d’En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, va demanar ahir al president la Generalitat, Pere Aragonès, que «agafi les regnes del país» i que «controli d’una vegada el Govern», afirmant que els catalans «no podem estar eternament esperant a veure si Junts vol estar a l’executiu».

«Tenim un Govern paralitzat, esfondrat i al qual se l’estan menjant els seus problemes», va afirmar Albiach en un acte a Santa Perpètua de la Mogoda. «Són incapaços de tancar una sola crisi, van encadenant una darrere l’altra», va assegurar, criticant que «només parlen dels seus problemes». La dirigent va afegir que les institucions són importants per fer front a la crisi. «Necessitem governs forts i estables», va concloure, destacant que la «inflació s’està menjant els salaris de la gent».

Albiach va contraposar la situació del Govern a la del seu partit, que, segons ella, treballa «discretament». «Governem amb tota la humanitat i solvència», va reblar, assegurant que aquesta és «la bona política». La presidenta d’ECP es va preguntar retòricament què passarà en els propers dies i va respondre: «Un cop més estarem pendents del que fa Junts» o de si «Aragonès es decideix finalment a liderar el Govern».

Davant d’aquest immobilisme, Albiach va afirmar que en les properes eleccions municipals sortiran «a guanyar vida, drets, tranquil·litat i seguretat» per a tota la ciutadania. «Davant aquells que pensen que el municipalisme és la petita política, per a nosaltres no hi ha res més gran», va remarcar.

En un vídeo a la militància, la líder dels comuns va fer una crida a aprofitar l’«enfonsament» del Govern per portar a terme una «transformació catalana», per a la qual han d’anar «de la mà unes institucions fortes i el moviment popular». Amb això «podrem aturar els peus als que volen tornar a un país en blanc i negre».