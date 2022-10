La cuina de la innovació

La idea de la vacuna espanyola de la covid-19, que aviat hauria d’arribar al mercat, va néixer a l’empresa gironina Hipra. «Però després de poques setmanes ja treballàvem amb grups de recerca i empreses a tot Espanya», va explicar en la jornada Elia Torroella, directora d’R+D i Registres de la farmacèutica.

«Tenim professionals impressionants tant al sector públic com al privat. Ens falta conèixer-nos una mica més», va observar la directiva. Casos d’èxit de col·laboració publicoprivada com el d’Hipra van ser objecte d’una taula rodona, en la qual van participar tres empreses i un grup de recerca, tots beneficiaris d’ajudes del PERTE.

Un projecte de centre intel·ligent a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) va ser el cas destacat per Daniel Macarrilla, estrateg de tecnologia a l’organització global de prevenda de Hewlett Packard Enterprise (HPE). El projecte inclou un sistema de gestió que redueix els temps d’espera i una aplicació per al guiatge del pacient per les instal·lacions enormes.

«El PERTE és un accelerador de projectes que pot posar la sanitat espanyola al nivell dels sistemes més avançats», va afirmar Macarrilla. La col·laboració de l’empresa amb centres de computació i analítica de dades és un dels beneficis de la interacció publicoprivada, segons el representant d’HPE.

María José Parellada, professora de la Universitat Complutense i psiquiatra a l’Hospital Gregorio Marañón, va presentar un projecte que pretén integrar dades genètiques i fenotípiques per identificar millor les causes biològiques del trastorn de l’espectre autista. «Això és un pas previ a qualsevol medicina personalitzada», va observar la investigadora. L’enorme avenç del coneixement dels darrers 15 anys gairebé no s’ha traduït en la pràctica clínica en aquest àmbit. Parellada va dir que això serà impossible sense convocatòries que obliguin a col·laborar comunitats, centres i empreses.

El suport públic al sector privat és essencial per al sector farmacèutic espanyol dominat per empreses familiars. Mitjançant aquesta col·laboració, es poden assolir resultats que la indústria no aconseguiria sola per raons de dimensions. Així va opinar Lucas Sigma, CEO d’Insud Pharma, la planta de Lleó del qual genera inversions, salaris i impostos molt superiors a l’ajuda inicial rebuda per fons Feder.

Torroella va concloure la taula rodona glossant l’experiència d’un projecte Missions del Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI).