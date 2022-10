La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, considera que el principal «coll d’ampolla» que explica per què no hi ha prou fusta és la manca de mà d’obra qualificada. «Venim d’un sector que havia estat molt maltractat, amb una feina poc reconeguda i sous baixos que ha fet que molta gent hagi anat marxant», va assenyalar. En aquest sentit, el Departament està engegant un pla de formació de la mà de les escoles agràries, centres de formació i el SOC que vol «seduir» a públics com per exemple el jove perquè entrin a treballar en aquest sector.

Una altra de les demandes de les empreses és que les tallades al bosc es puguin fer durant un espai més ampli de temps. Malgrat que Sanitjas defensa que hi ha moments en què hi ha limitacions ambientals que s’han de respectar, com per exemple quan neva, quan hi ha alt risc d’incendi forestal o en les zones de nidificació, sí que en els propers mesos es veuran resultats per «simplificar» els tràmits que calen per entrar a treballar al bosc seguint uns criteris «homogenis». «En el fons el que volem és dinamitzar la gestió forestal perquè la necessitem per adaptar-nos al canvi climàtic, per fer prevenció d’incendis, però també per extreure el propi recurs del bosc», va dir Sanitjas.