Junts consultarà les bases sense tancar un pacte amb Aragonès

El president Pere Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull, van mantenir ahir al matí el contacte programat des de dissabte, quan es va preferir deixar passar la significativa jornada del primer d’octubre, cinquè aniversari del referèndum del 2017, dins del marc de les negociacions amb l’objectiu d’evitar que Junts, tal com la força postconvergent va amenaçar fa un mes, surti del Govern. Les posicions no es van acostar i amb tota seguretat la cúpula de Junts no podrà presentar a la seva executiva d’avui, en què cal modelar la pregunta de la consulta interna de dijous i divendres, cap acord amb els republicans.

Dir que en aquest contacte matinal no hi va haver acord seria dir massa, perquè, segons fonts de l’executiu, no es va entrar pròpiament en una negociació, sinó en una fase anterior en què el president, en la línia del que en públic (per exemple dissabte a TV3) i en privat afirmen ell i el seu equip, no consideren que la proposta que els va arribar de Junts divendres tingui una mínima base per ser negociada. El marc polític que expressa Junts és tan diferent del d’ERC que el mínim comú múltiple és impossible, o com diuen els matemàtics, es troba a l’infinit.

Posicions oposades

Per tant, la reclamació d’Aragonès per negociar i tancar un acord que permeti a la direcció de Junts orientar una pregunta més favorable a quedar-se a l’executiu incloïa la modificació de la proposta de divendres. Que les posicions eren diametralment oposades ho demostra que no van pactar una segona conversa a la tarda. «Si es produeix és perquè ells truquen»; va explicar una font del Govern.

Per si no fos poca la distància, l’acte de commemoració de l’1-O ha enrarit més l’ambient entre les dues forces. I no pel discurs de Carles Puigdemont, que els republicans ja donaven per fet que es produiria en uns termes semblants. Una intervenció que, en tot cas, la cúpula republicana va entendre que era un avís a navegants per als membres de Junts que pensessin estendre ponts amb ERC.

Esquerra no es va sentir al·ludida quan l’expresident va llançar l’avís als «tebis» i els va recordar que «els seus vots» procedien del «desbordament democràtic» de l’1-O i que ell, i el seu Consell per la República, estarien vigilants i s’enfrontarien a aquells que es desviessin del camí de l’1-O.

La benzina, l’enèsim bidó que va alimentar l’incendi entre els dos espais polítics, van ser els xiulets que van rebre Marta Rovira, el president d’Òmnium, Xavier Antich i, sobretot, Carme Forcadell. Primer perquè Esquerra entén que les esbroncades són la conseqüència directa d’algunes proclames que provenen de Junts. Tant sota la presidència de Laura Borràs com amb el mateix Puigdemont.

I segon, perquè el visionat del vídeo del moment de les esbroncades revela alguns líders de Junts en actitud distesa, que els republicans entenen com a broma i satisfacció. Tot això se suma a que l’acte en sí va ser convocat pel CxR, l’entitat que presideix Puigdemont i que, segons ha transcendit, Junts pretén que aculli en el seu si el nou «estat major», per sobre de l’autoritat del Govern elegit a les urnes.

Perquè el que és nuclear del desacord continua sent el que demanen els uns i els altres. Una altra cosa és el soroll que dificulta el diàleg. Encara que sí que és cert que amb el pas de les setmanes creix una distància que sempre ha estat ideològica (centre-esquerra i centre-dreta), però que ara s’estén a les formes i la manera d’actuar.

Discurs poc democràtic

Els republicans creuen que una part de Junts encoratja un discurs poc democràtic i destaquen l’eventual divisió existent a les files postconvergents entre els que segueixen un forma clàssica de fer política, com Jordi Turull, i els que segueixen preceptes del populisme. Junts nega que hi hagi aquesta divisió i posa com a aval que totes les decisions que s’han pres ho han estat per unanimitat. «Una altra cosa és que el debat sigui ric, no com a ERC que ningú no s’atreveix a aixecar la veu», diuen. De la restitució de Puigneró ni se’n parla. Tampoc no s’hi insisteix des de Junts.