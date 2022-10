El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquesta tarda en una roda de premsa que han fet «renúncies» davant d'ERC i ha lamentat que el president del Govern, Pere Aragonès, no hagi fet «cap contraproposta». «No hi ha hagut cap gest d'ERC (...). Nosaltres hem baixat dos o tres esglaons», ha lamentat. Junts preguntarà a finals de setmana a la militància si vol que el partit continuï formant part del Govern amb tres possibles respostes. Uns 6.000 afiliats de Junts podran optar per sortir de l'executiu, quedar-s'hi o deixar el vot en blanc en una consulta que se celebrarà el 6 i 7 d'octubre. Preguntat per si tanca la porta a les converses, Turull ha afirmat que si hi ha «alguna novetat extraordinària» per part d'ERC ho valorarien.

«Mai és massa tard», ha dit, tot remarcant que si Aragonès li truca, ell està disposat a parlar-hi fins i tot, després de la consulta a les bases si es tracta de «refer» la unitat de l'independentisme: «No hi ha horaris ni tempos». Si bé Turull ha deixat clar que, ara per ara, «no està previst» reprendre les negociacions amb Aragonès, no ha descartat que es pugui suspendre la consulta en cas d'acord.

«Ho hauríem de decidir, depèn. Ho hauríem de valorar», ha dit Turull preguntat per si cancel·larien la consulta davant d'un escenari de pacte. Si això es produís, la direcció de Junts faria una reunió d'urgència de l'executiva per decidir els passos a seguir. Turull no ha volgut revelar encara la seva posició de cara a la consulta perquè primer la vol traslladar a la militància. Segons ha explicat, la direcció de Junts no farà «campanya» per cap de les opcions i dona llibertat a cadascun dels afiliats per defensar la seva postura.

Escalada de tensió

Feia mesos que a Junts es debatien sobre la seva continuïtat al Govern d'Aragonès, on fa un any i poc més de quatre mesos que governen com a socis dels republicans. Al congrés del partit del juliol ja es va optar per celebrar una consulta sobre l'aliança amb ERC o sobre «prendre altres iniciatives adequades a la situació». Després que l'auditoria interna de Junts sobre l'acord de govern fes una valoració «negativa» del compliment del pacte en «l'eix nacional i el procés d'independència», des de la direcció de Junts van insistir en la renovació d'un espai de coordinació estratègica, especialment després d'una Diada marcada per la divisió entre les forces independentistes.

En la primera sessió del debat de política general al Parlament, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va elevar el to alertant Aragonès que demanarien una qüestió de confiança a Aragonès si no aportava «concrecions» sobre tres punts del pacte de govern: unitat d'acció a Madrid, que es parli d'autodeterminació i amnistia a la taula de diàleg i que hi torni a haver un espai per fixar l'estratègia de l'independentisme. Arran d'aquest anunci, Aragonès va destituir Jordi Puigneró com a vicepresident del govern en perdre-li la confiança per no avisar-lo de la qüestió de confiança. Aquest últim xoc entre els socis de govern ha accelerat la consulta que Junts ja tenia previst des de feia temps, si bé no havia aclarit encara si preguntaria directament per la seva continuïtat al govern.

Divendres a la nit Junts va traslladar a Aragonès una proposta inicial que incloïa com a condicions la unitat d'acció a Madrid, que a la taula de diàleg es parli d'autodeterminació i amnistia i que hi torni a haver un espai per fixar l'estratègia de l'independentisme. També la restitució de Puigneró, una exigència que es va retirar. Tanmateix, continuen demanant que el Consell per la República (CpR), plataforma presidida per Carles Puigdemont, coordini l'espai de direcció estratègica de l'independentisme. El rol del CpR ja va ser motiu de discussió i un dels elements que van bloquejar les negociacions per formar govern durant mesos.