El pèl·let és un dels materials dels quals en va rebaixar l’IVA el Consell de Ministres fa dues setmanes, juntament amb les briquetes i la llenya, inclosos els tres dins del paquet de la rebaixa en el rebut del gas natural, que ha passat del 21 al 5%.

Segons va explicar en una roda de premsa la ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, la reducció té per objectiu donar suport «als consumidors domèstics i la indústria enfront de la crisi energètica provocada per la tensió generada per Putin».

Es tracta d’una rebaixa que no s’aplicarà a altres tipus de biomassa, com a el pinyol d’oliva o l’estella, sinó només al pèl·let.

El preu del pèl·let havia pujat un 67% respecte 2021 segons els estudis de l’Organització de Consumidors i Usuaris. Tal com apunten des de l’OCU, al 2021 es podia comprar un sac de 15 quilograms de pèl·let a un preu mitjà de 4,5 euros, mentre que recentment havia arribat als 10 euros. Ara, el preu mitjà del pèl·let passarà a ser de 6,35 euros.

Mesures en l’energia

El Govern, amb aquest Decret Llei, ha creat una nova figura que servirà per donar flexibilitat al sistema elèctric en permetre reduir el consum d’electricitat.