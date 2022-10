Un excomandament dels Mossos denuncia un càstig després d’investigar Buch

L’intendent dels Mossos d’Esquadra Toni Rodríguez va presentar una demanda al maig contra la Conselleria d’Interior en què denuncia que va ser destituït com a responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) per protegir de les ingerències polítiques les investigacions de corrupció que afectaven l’exconseller d’Interior Miquel Buch o l’expresidenta del Parlament Laura Borràs. El cas de Buch, cap polític dels Mossos i que ara s’enfronta a una petició de sis anys de presó, va ser el que va desencadenar més friccions entre Rodríguez i l’actual número dos de la policia catalana, Eduard Sallent, a qui en la demanda s’acusa de sol·licitar informació d’una investigació que estava judicialitzada.

La demanda, que va avançar El País, s’haurà de resoldre per la via administrativa. Al text s’argumenta que no hi va haver cap altra motivació que l’anterior per apartar Rodríguez el desembre del 2021 d’un càrrec que tenia des d’abril del 2021 perquè, es raona, havia obtingut la màxima valoració en l’exercici d’aquesta plaça i en les anteriors etapes com a número dos de la CGIC o al capdavant de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC). I, després de deixar constància que la seva destitució no va ser degudament motivada i que se’l va enviar a una destinació -com a cap de la comissaria de Rubí- que correspon a un rang inferior al d’intendent, se’n sol·licita la restitució al capdavant de la CGIC.

A principis del 2019, la fiscalia va encarregar als Mossos investigar si el llavors conseller d’Interior, Miquel Buch, havia prevaricat en crear per a un sergent un càrrec d’assessor personal del departament que, en el fons, el que li permetia era disposar d’un sou sense necessitat de treballar de policia i poder així exercir d’escorta de Carles Puigdemont a Bèlgica. La petició no era delicada únicament perquè Buch era el cap polític dels Mossos, sinó també perquè el sergent era parent de Miquel Esquius, el comissari llavors cap dels Mossos. Esquius va donar ordre que s’investigués a fons.

El març del 2019, Rafel Comes, a càrrec de la Comissaria Superior de Coordinació Central (Csucot), va transmetre aquesta ordre a l’intendent Rodríguez, aleshores al capdavant de la DIC. Segons la demanda presentada contra el departament, Comes va nomenar Rodríguez instructor d’aquelles denúncies i, a més, el va habilitar per utilitzar els recursos que es consideressin necessaris. Comes també designava Rodríguez interlocutor únic amb la Fiscalia i li va prohibir comunicar als seus superiors l’estat o el desenvolupament de la investigació.

El juny de l’any 2019, tres mesos després de l’inici d’una investigació dels Mossos que l’afectava directament, Buch va canviar el cap dels Mossos: Esquius va ser rellevat per Eduard Sallent, un intendent que havia pujat a comissari aquell mateix dia. La decisió va generar malestar al cos atès que Esquius feia només deu mesos que es trobava al timó dels Mossos. No van ser pocs els comandaments que aquell dia van titllar l’elecció de Sallent, que descrivien com a proper a l’òrbita de l’antiga Convergència, de moviment polític.

El desacord amb Sallent

La demanda de Rodríguez contra Interior afirma que pocs mesos després d’aconseguir el control del cos, Sallent va plantejar al cap directe de Rodríguez la seva destitució. Però Comes -que a la tardor del 2019 havia passat de la Csuco a la CGIC- va desatendre aquesta petició en considerar que no hi havia motiu.

El que va precedir aquesta petició de destitució de Rodríguez per part de Sallent va ser que, segons la denúncia, el mateix Sallent havia demanat una còpia de les diligències de la investigació a Buch. Una petició que Rodríguez, que mentre manava Esquius havia rebut l’ordre contrària -prohibició d’informar-, va rebutjar complir. La desobediència de Rodríguez va generar «tensió» a la cúpula, destaca la denúncia. Però Sallent, finalment, per vies «desconegudes» per Rodríguez, va obtenir aquesta còpia de les diligències. La situació entre Sallent i Rodríguez, després d’aquell incident, va empitjorar i, segons el parer del segon, es va deure a accions del primer que van dificultar «seriosament» investigacions com les que afectaven Buch o Borràs.