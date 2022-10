El judici dels Pujol va per llarg

El judici del cas Pujol s’està endarrerint i no es preveu que se celebri el 2023 ni potser el 2024, però no pels problemes organitzatius que pugui tenir l’Audiència Nacional per assenyalar vistes, per al que es dóna preferència a les causes amb pres i que l’obliga a fer servir determinades sales en funció del nombre d’acusats i advocats. Fonts jurídiques assenyalen que el motiu és, en bona mesura, el temps que triga la defensa de la família a expurgar la causa per apartar tota referència personal aliena al procediment.

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral el juny de l’any passat, una vegada que la Fiscalia Anticorrupció va formalitzar la seva acusació contra l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus set fills. L’esposa de l’excap del Govern, Marta Ferrusola, va quedar fora del procediment per demència sobrevinguda a petició de la defensa. Una opció que podria acabar sent aplicada al mateix Jordi Pujol si la recuperació de l’ictus que va patir fa unes setmanes no és tan bona com s’espera o el seu estat de salut es complica d’una altra manera tenint en compte la seva edat avançada. Anticorrupció va presentar la seva sol·licitud de penes el maig de l’any passat, després que la Sala Penal ratifiqués la interlocutòria de l’anterior instructor del cas, José de la Mata, que el juliol de 2020 va proposar jutjar tota la família per formar una organització criminal que, aprofitant la seva posició privilegiada d’ascendència a la vida política, social i econòmica catalana durant dècades, va acumular un patrimoni desmesurat directament relacionat amb activitats corruptes. Part, va precisar el jutge, van coincidir en el temps amb l’etapa de president de la Generalitat de Pujol (1980 i 2003). El jutge va concloure que la família Pujol, amb l’ajuda de 18 persones més -com Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i els empresaris Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet i Carlos Sumarroca Claverol-, va poder cometre delictes d’organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental. La defensa va presentar el seu escrit per respondre les acusacions fa un any. Hi sosté que «no hi ha un sol ingrés en el patrimoni» familiar «que tingui relació causal amb un abusiu i il·legítim exercici de la seva autoritat i potestats públiques». Amb l’herència del pare intenta neutralitzar les acusacions d’Anticorrupció, Podem i Grand Tibidabo. L’Advocacia de l’Estat no acusa Pujol. Pedraz va intentar que la defensa abreugés el tràmit de l’expurgació donant-li un termini, però la Sala Penal li va assenyalar que és un dret de la defensa i ha d’esperar que respongui al requeriment. Només quan ho faci, el procediment s’elevarà a aquesta sala per ser finalment jutjat.