Junts furga en els «incompliments» d’ERC per orientar el vot intern en la consulta

Junts traspassa als 6.465 afiliats la decisió de trencar el Govern. Després d’una infructuosa negociació exprés entre el secretari general, Jordi Turull, i el president Pere Aragonès, la postconvergència obre les urnes internes i activa una campanya que decantarà el futur del Consell Executiu, però també del partit, ja que les dues ànimes -la favorable a la governabilitat i la partidària de la confrontació- es mesuraran internament, existint el risc d’una possible fractura.

La pregunta que hauran de respondre els militants entre dijous i divendres, telemàticament, és clara: «Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?». Ara bé, va precedida d’una introducció en què atribueixen a Esquerra «incompliments» en el pacte que van forjar per compartir el Govern per orientar el sentit de la resposta, que es traduirà en un sí, un no o un vot en blanc.

Les exigències

Aquest preàmbul incomoda els dirigents de Junts més partidaris de romandre al Govern, sector en què s’inclou el conseller Jaume Giró i la consellera Victòria Alsina -que es va afiliar el passat cap de setmana, precisament, per defensar la continuïtat a l’executiu- i alts càrrecs procedents de Convergència i el PDeCAT. Segons JxCat, aquests incompliments són tres, tots vinculats al procés. En una primera proposta que van fer arribar a Aragonès divendres a la nit, feien quatre peticions per salvar l’executiu. La primera, crear l’espai de coordinació estratègica cap a la independència, que la formació va acompanyar d’un annex on sol·licitava que fos el Consell per la República -entitat que dirigeix Carles Puigdemont des de Brussel·les- el que acollís aquest nou ens, una cosa que ERC va considerar un «tutelatge» evident cap a Aragonès, ja que suposaria perdre la batuta en aquesta qüestió i posar-la en territori contrari, en el de Junts.

La segona, sobre la taula de diàleg, la postconvergència exigia que Aragonès acceptés l’alineació que va proposar el partit i que s’acotés a l’amnistia i l’autodeterminació, cosa que el president ja va vetar inicialment en intentar incloure persones que no són consellers, cosa que rebaixava el rang que es pretenia donar a l’ens. La tercera passava per la unitat a Madrid, i demanaven que l’actuació d’ERC i Junts a les Corts Generals fos consensuada prèviament dins de l’executiu i, en lleis de pes per a l’estabilitat del Govern -com els Pressupostos Generals de l’Estat-, que fos també fruit duna negociació conjunta. Però els republicans no estan disposats a lligar-se a Junts tenint en compte el resultat de les urnes, que els van donar 13 diputats i als seus socis, quatre.

En aquesta primera oferta, es va incloure també l’exigència de restituir l’exvicepresident Jordi Puigneró, cessat per «pèrdua de confiança» en no haver informat el president que JxCat l’amenaçaria amb una qüestió de confiança. Una sol·licitud que va ser interpretada a Palau com la mostra de la «nul·la» voluntat d’arribar a un pacte, ja que implicava que Aragonès havia d’assumir un suposat error i, per tant, posar en perill la seva pròpia credibilitat.

Després d’una conversa inicial, diumenge al matí, en què Turull i Aragonès van constatar la seva distància, JxCat va dissenyar una nova proposta, que segons el secretari general incloïa diverses «renúncies». Aquesta darrera oferta es va enviar via Whatsapp diumenge a la nit, i es fixava la primera reunió de coordinació del procés per al 15 de novembre; que la delegació catalana a la taula de diàleg s’obrís als diputats de Junts al Parlament i que fos en una trobada entre les cúpules on s’aclarís com coordinar els partits al Congrés i al Senat. Segons aquest esquema, el mateix Turull i la diputada al Congrés, Míriam Nogueras, quedarien fora de l’eventual delegació en el fòrum de diàleg. Per això la «renúncia», ja que no hi havia ni rastre de Puigneró i tampoc del Consell per la República.

Aragonès va tornar a descartar-la, i fins i tot va retreure que no fos una proposta «seriosa».