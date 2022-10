Preàmbul polèmic

El polèmic preàmbul de la consulta a la militància de Junts és el següent: «El congrés nacional del partit va aprovar que s’haurà de consultar a les bases la possibilitat de continuar o no al Govern. Feta una auditoria de l’acord de Govern entre Junts i ERC del 17 de maig del 2021, s’han constatat incompliments d’elements que són centrals. En aquest sentit, Junts ha formulat una sèrie de propostes per garantir el compliment de l’acord. Aquestes propostes, fins ara, no han estat acceptades per ERC».