Aragonès es prepara per afrontar la inestabilitat després de la consulta de Junts

No hi ha horitzó tranquil per a Pere Aragonès. No només pel que és obvi, la gestió d’una situació econòmica que lentament, però sense descans, anirà ofegant els diferents sectors econòmics i les economies familiars, sense anar més lluny, quan mes a mes es vagin actualitzant els préstecs hipotecaris. La consulta a la militància que avui i demà farà Junts amb la participació de 6.465 afiliats no té cap altra sortida, creuen els republicans, que més inestabilitat. Sigui quin sigui el resultat.

Està clar en l’imaginari col·lectiu que una sortida postconvergent de l’executiu, que deixaria els republicans governant en solitari i un suport parlamentari de gairebé una quarta part de l’hemicicle, seria tot un repte per al president.

Una veu rellevant d’ERC vaticina que qualsevol resultat de la consulta comportarà la ruptura interna postconvergent i que això impactarà en el Gabinet d’Aragonès. «Els que desitgen anar-se’n del Consell Executiu han apostat molt i molt fort per sortir. I amb unes formes discutibles», apunta aquesta veu, que sosté que l’acte del cinquè aniversari de l’1-O, en què es va esbroncar l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, va ser, sobretot, «un intent d’intimidació d’aquests sectors sobre els que es volen quedar». I això comportarà conseqüències.

Sempre en aquest escenari, el del vot a favor de quedar-se, «serà difícil abstreure’s de la més que possible sortida del partit dels que desitjaven la ruptura amb ERC i que no voldran ser còmplices de la continuïtat de l’aliança». A més, l’ANC i la llista cívica, que, com va afirmar la seva presidenta, Dolors Feliu, en aquest acte, «passarà per sobre dels partits», esperen com aigua de maig l’arribada d’aquest sector més activista.

De fet, aquesta influència ja s’ha pogut observar en la petita campanya electoral que fan partidaris d’un vot i un altre. La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va asseverar, poc després de fer-se militant per poder fer campanya a favor de seguir al Govern, que la millor manera «de fer oposició a ERC és des de dins de l’executiu».

Una de les fórmules de l’èxit, pel que fa a la pau interna al Govern, ha estat l’elecció, en el seu dia, el maig del 2021, dels perfils dels consellers postconvergents, majoritàriament figures independents sense vida orgànica al partit. Fidels, sempre a Junts, però aliens a la dinàmica interna, sobretot els últims mesos, de cocció progressiva de la sortida del gabinet d’Aragonès.

Un d’aquests perfils, que sempre ha mostrat una gran sintonia amb Aragonès, és el conseller d’Economia. Jaume Giró va assenyalar ahir al Parlament que el que més el preocupa ara mateix, «més que mai», és l’estabilitat de l’executiu català per «tenir uns bons pressupostos per a aquest hivern». Estabilitat interna per superar la crisi. «Cap, cor i cintura», va dir al faristol de la cambra catalana.

Els ultimàtums i les negociacions amb els republicans han provocat un canvi en aquesta dinàmica, que té la seva eclosió en el cessament de Jordi Puigneró, un dels perfils, aquest sí, militant del partit. Ahir, Aragonès, en la celebració de la reunió setmanal del Govern, va fer una crida a tots els seus consellers a continuar treballant «al 100%», ja que «vénen moments complexos que requereixen la màxima dedicació».

Contactes previs

Pel que fa a l’altre escenari, el de la sortida de Junts del Govern, Esquerra ha deixat clar que no té por de governar sola. Però a ningú no se li escapa que, amb només 33 diputats, la geometria variable serà doctrina obligada per continuar la legislatura. Davant aquest principi de realitat, els republicans mantenen converses obertes amb els comuns per abordar possibles escenaris. Els dos confirmen que ja han intercanviat impressions, però insisteixen que primer cal veure el resultat de la consulta de Junts.

La comunicació d’ERC amb el grup de Jéssica Albiach és «fluida» i «freqüent», tot i que durant el debat de política general la líder dels comuns al Parlament va anunciar que congelava la negociació dels pressupostos en espera de si serà Giró qui la lideri o bé si acaba sent rellevat per la sortida de Junts del Govern. Fonts d’ERC admeten les converses, encara que treuen importància a les trobades.