L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont avala els arguments perquè Junts surti del Govern. El dirigent, que no forma part de la direcció del partit però que continua sent una veu amb autoritat i ascendència en l’espai, s’ha sumat al degoteig de quadros que en les últimes hores estan expressant públicament què votaran en la consulta que la formació posa en marxa aquest dijous. Puigdemont, això sí, ha sigut sibil·lí, perquè en lloc d’escriure ell mateix el seu posicionament el que ha fet ha sigut retuitejar un article partidari de la ruptura escrit pel portaveu del partit, Josep Rius, que també va ser el seu cap de gabinet i, per tant, una de les seves persones de confiança.

Davant l'immobilisme d'@Esquerra_ERC per complir el pacte de govern que vam signar i que ens havia de permetre avançar cap a la independència, faig públic el meu vot:



Sí a Junts. Sí a la independència. NO en aquest govern. 👇🏼 https://t.co/TVXceIjUEC — Josep Rius (@josep_rius) 5 de octubre de 2022 El posicionament de Puigdemont és en aquest cas coincident amb el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que aquest dimarts va considerar «fraudulent» el Govern presidit per Pere Aragonès. Tot i que va rebutjar explicitar què pensa votar, la dirigent ha desgranat una bateria d’arguments en contra de continuar formant part de l’Executiu. La vigília de l’inici de la votació ja hi ha altres dirigents del partit que s’estan posicionant obertament just en la direcció contrària, la de mantenir-se en la Generalitat. Alcaldes i regidors s’estan mobilitzant per demanar el vot a favor de continuar en el Govern. Els càrrecs municipals s’afegeixen així a la voluntat de la majoria de consellers de Junts en el Govern, que defensen que el partit pot ser de més utilitat i projectar-se millor de cara a les eleccions municipals mantenint la seva presència en el Govern. Així ho han defensat veus com la de la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, o el conseller d’Economia, Jaume Giró.