Un ancià amb demència en mata un altre amb un pot d’escuma d’afaitar en una residència

Els Mossos d’Esquadra investiguen un homicidi ocorregut a la residència Los Olivos, al districte d’Horta de Barcelona, cap a dos quarts d’una de la matinada d’ahir. El jutjat que instrueix la causa ha decretat secretes unes actuacions que han derivat en una detenció.

Segons les fonts consultades, un ancià resident en aquest geriàtric va atacar durant la nit la víctima, també interna al centre, amb un pot d’escuma d’afaitar. L’agressor pateix un deteriorament cognitiu causat per la demència. Es tracta d’un home de 89 anys, 11 anys més que la seva víctima, que en tenia 78. Tot i la seva edat avançada, els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la policia catalana, després d’inspeccionar l’escena del crim i interrogar els treballadors de la residència, van arrestar aquest home.

Després del succés, el centre Los Olivos va rebutjar ahir fer declaracions sobre els fets, però sí que va entregar un manuscrit a la mà a alguns dels periodistes desplaçats per cobrir la notícia. En aquesta nota, tant la direcció com els treballadors demanen respecte per a les famílies de víctima i agressor.

Episodi «imprevisible»

En aquest manuscrit afegeixen que el geriàtric compleix tots els protocols marcats per la llei i destaquen la seva plena predisposició a col·laborar amb les autoritats judicials i policials en l’esclariment total d’un «traumàtic» esdeveniment que qualifiquen d’«imprevisible».

«Ens n’hem assabentat per la televisió», va explicar ahir una veïna que resideix just al costat del geriàtric on es van produir els fets i a la qual al matí, en descórrer la cortina de la finestra després de despertar-se, li va sorprendre enormement la presència de diverses càmeres de televisió. «He trucat un dels meus veïns i m’ha explicat el que ha passat a la residència perquè ho han dit a la televisió», repetia la veïna.