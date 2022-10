L'exvicepresident primer del Parlament Josep Costa ha abandonat aquest dijous al matí el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra part de l'antiga Mesa del Parlament en considerar que el judici és un "simulacre". Costa, que es defensa ell mateix, ha dit que no proposa cap prova, no interrogarà a cap testimoni i, per tant, no vol participar del judici. El magistrat Carlos Mir l'ha advertit que no podia deixar sense defensa el seu representat, en aquest cas ell mateix.

El tribunal ha decidit continuar el judici. Els magistrats han al·legat que Costa ha renunciat a la seva defensa i al fet que se li nomeni un advocat d'ofici. Per això, segueixen endavant amb la vista oral però amb la possibilitat que Costa retorni en qualsevol moment.

El judici ha començat amb el tribunal desestimant totes les al·legacions i qüestions prèvies de les defenses, que ampliarà en la sentència. Això ha provocat la protesta de totes les defenses, però Costa ha anat més enllà recordant que un jutjat contenciós-administratiu ha admès a tràmit un recurs contra la inhibició del Consell General del Poder Judicial respecte les recusacions. També ha dit que el retrat del rei Felip VI present a la sala de vistes, com en totes les sales dels jutjats, representa la repressió de l'estat espanyol contra la cambra catalana. A més, ha recordat que ell ja va ser arrestat per no presentar-se a declarar davant de la magistrada instructora. Per tot això, ha dit que no va presentar escrit de defensa, que no ha demanat cap prova i que no pensa interrogar a cap testimoni ni respondre a cap pregunta com a acusat, i, per tant, no pensa participar en el judici.

S'ha aixecat i ha anat a sortir de la sala de vistes. El magistrat president, Carlos Mir, l'hi ha dit que podia absentar-se com a acusat, però no pas com a advocat, i li ha demanat que es quedi a l'estrada dels advocats, com fins ara, encara que no participi de la resta del judici. Costa, però, no li ha fet cas i ha marxat del Palau de Justícia.

Davant d'aquesta absència, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha dit que "ha passat el que era previsible, i que la seva estratègia era comparèixer aquest dimecres per defensar les qüestions prèvies" i després marxar. A més, ha recordat que abandonar la sala de vistes sense el permís del president és un desacatament que està sancionat amb una multa. "No acceptarà cap advocat d'ofici, és una estratègia burda, simple i infantil", ha dit, i ha demanat que el tribunal insti el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a nomenar-li un advocat d'ofici i a sancionar Costa, o que un altre advocat defensor assumeixi la seva defensa. L'advocat de Vox ha dit que l'actitud de Costa és "un absolut frau processal" i una falta de respecte intolerable" a la resta de parts personades, que provoca "un greu trastorn" a tothom.

Per la seva banda, l'advocat de Roger Torrent, Andreu Van den Eynde, ha dit que "mai una estratègia d'un company" li sembla una falta de respecte. "Té la mala sort que és dues coses en la mateixa persona", ha dit. A més, ha demanat al tribunal que "s'abstregui del soroll exterior i dels falsos rumors". Les altres dues defenses no s'han pronunciat perquè respecten l'estratègia processal de les altres defenses.

Sobre les qüestions prèvies, els magistrats creuen que cal un estudi a fons sobre la inviolabilitat parlamentària i, per tant, s'ha de fer tot el judici. Respecte a l'expulsió de Vox com a acusació popular, el magistrat ha dit que el partit d'ultradreta compleix tots els requisits legals. D'Adriana Delgado, de qui la seva defensa va dir que la querella no l'acusava inicialment de tots els fets, el tribunal creu que l'exdiputada sí que tenia coneixement de tots els fets. Respecte a la falta d'aforament de tres dels acusats, Costa, Campdepedrós i Delgado, el tribunal diu que les conductes són "inescindibles" i hi ha jurisprudència per jutjar-los tots junts.

Sobre la nul·litat de tota la causa, que va demanar Costa per la recusació de diversos magistrats, el tribunal diu que les normes de substitució dels recusats estan preestablertes i no hi ha discrecionalitat per nomenar uns magistrats o uns altres. Tampoc creuen que els magistrats recusats per fer el judici s'hagin de recusar retroactivament per haver admès a tràmit la querella de la fiscalia.