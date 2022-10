El tribunal rebutja la suspensió del judici a la Mesa del Parlament

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio va advertir ahir que hi ha «una intenció clara» que el judici contra el conseller d’Empresa i expresident del Parlament Roger Torrent i tres exmembres més de la Mesa de la cambra catalana «no arrenqui», en al·lusió als arguments de la defensa, i va lamentar que circuli «la mentida» que aquest procés està a la taula de diàleg entre l’executiu de Pere Aragonès i el Govern central. El tribunal va rebutjar, d’entrada, la petició de la mateixa Fiscalia de suspendre la vista arran de la tramitació d’un incident de nul·litat per la recusació del magistrat Carlos Ramos, que va ser exclòs de la composició de la sala que ha de dictar sentència.

Torrent i els seus excompanys a la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), que es defensa a ell mateix, Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Adriana Delgado (ERC) estan acusats de, presumptament, haver desobeït els mandats del Tribunal Constitucional (TC) en permetre la tramitació de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació i en contra de la monarquia.

La fiscalia reclama per a Torrent, Costa i Campdepadrós un any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 30.000 euros, mentre que per a Delgado sol·licita un any i quatre mesos i una multa de 24.000 euros perquè només va participar en una d’aquestes tramitacions.

Pérez de Gregorio es va oposar a totes les peticions de nul·litat esgrimides pels advocats defensors dels imputats i, en especial, va rebutjar l’argument de l’advocat de Torrent, Andreu van den Eynde, que els acusats gaudeixen d’inviolabilitat parlamentària i, per tant, no poden ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest és un dels aspectes importants que hauran de resoldre els togats a la sessió d’avui o a la sentència. Torrent ja va esgrimir aquest argument durant la seva declaració davant del jutge instructor i ahir ho va fer el seu advocat.

El fiscal va assegurar que la «conducta delictiva» que s’imputa als acusats no és pel seu dret a votar «ni a opinar», sinó per la tramitació i l’aprovació de propostes «manifestament» contràries als mandats del Tribunal Constitucional. «No són actes emparats per la inviolabilitat parlamentària», va destacar.

Tot seguit, va incidir que «corre una mentida» que aquesta causa «forma part de la tanda de procediments judicials que s’han portat a la mesa de negociació entre el Govern de l’Estat i la Generalitat en allò del que s’anomena desjudicialització de la política catalana» i en la «que es pretén l’arxiu de tots aquells casos penals pendents» derivats del procés. «Estic segur que és una mentida i que aquesta sala no es troba afectada de cap manera per aquesta mentida», va destacar, per després insistir que hi ha l’objectiu que aquest judici «no arrenqui», en al·lusió a les traves que estan plantejant les defenses.