El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que formarà un nou Govern en els pròxims dies, i amb la «màxima celeritat», amb la «voluntat» que sigui per tota la legislatura. El president ha comparegut a la Galeria Gòtica de Palau aquest divendres a la nit, després que Junts hagi decidit sortir de l'executiu, fet que Aragonès ha dit que respecta, però que no comparteix. La presidenta de Junts, Laura Borràs, havia dit minuts abans que el seu partit «guanya» i que «Aragonès perd». I el president l'ha respost: «Es tracta que qui guanyi sigui el país». El cap de l'executiu també ha assegurat que «no abandonarà responsabilitats», i sense entrar en més detalls, ha subratllat que buscarà «construir aliances» per fer avançar el país.