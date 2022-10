La consulta de Junts posa en joc el Govern i el mateix partit

La campanya interna a Junts relacionada amb la consulta que celebra el partit per decidir si roman o abandona el Govern, s’ha convertit en l’exhibició pública d’una profunda divisió interna que amenaça de trencar el mateix partit. A l’espera que es tanqui avui la votació, els 6.465 militants estan sumits en una mena de mítings territorials i trucades telefòniques per decantar la balança a favor d’una o altra opció. Més enllà de càbales interessades sobre el resultat, poques certeses, fins que a les cinc de la tarda d’avui es tanquin les urnes i, mitja hora després, es reuneixi l’executiva per analitzar les xifres que, més enllà de l’impacte que suposaran per al president Pere Aragonès, s’interpretaran inevitablement com un pols entre les ànimes que s’enfronten al partit -els partidaris de la ruptura i els de la governabilitat-, i hi ha veus que no descarten una escissió. Però, sobretot, serà un altre termòmetre del poder intern. La presidenta de JxCat, Laura Borràs, aposta sense matisos per una sortida immediata del Govern -ja no volia entrar-hi quan es va forjar el pacte amb ERC-, mentre que el secretari general, Jordi Turull, s’empara en la instrucció de la sindicatura electoral interna per evitar posicionar-se públicament.

Sigui com sigui, els seus afins estan mobilitzats, igual que els consellers que opten per romandre al Consell Executiu -Jaume Giró, Victòria Alsina, Lourdes Ciuró i Violant Cervera-. A la via de la governabilitat destaquen també dirigents com Jordi Sànchez, Josep Rull, Damià Calvet, Joaquim Forn o Xavier Trias; mentre que en la confrontació amb ERC des de l’oposició s’ubica el cercle de l’expresident Carles Puigdemont (Toni Comín, Josep Rius, Albert Batet i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas), i dels afins a Borràs (Francesc de Dalmases, David Torrents, Jaume Alonso Cuevillas i Aurora Madaula).

Els aliats esperen

Mentrestant, al Palau de la Generalitat continua el dibuix d’escenaris. El cas més traumàtic és sens dubte el que acaba amb la sortida de la meitat postconvergent del Govern. Amb 33 diputats sobre 135, Aragonès necessita, en el moment econòmic més delicat des que és president, garantir-se una cosa semblant a una majoria parlamentària. Ni que sigui variable, ni que sigui precària.

Sempre sota aquest escenari de sortida de Junts, Aragonès pot intentar convèncer els comuns perquè entrin al Govern, de manera immediata o després de l’aprovació dels pressupostos. Hi ha sintonia estratègica entre les dues forces basada en dues potes: establir com a prioritat la lluita contra els efectes de la inflació i en la via canadenca. Si els comuns no entressin a l’executiu, de ben segur continuaran sent el soci prioritari del Govern monocolor. Però els seus vuit diputats tampoc semblen decisius perquè ERC necessita un altre grup parlamentari nombrós per tirar endavant la legislatura, Junts o el PSC. És a dir, caldria veure en quins termes es produeix la separació amb Junts i si és possible arribar a acords puntuals en qüestions del procés, però per a la resta, entenent que l’enuig postconvergent serà majúscul encara diversos mesos després de la seva sortida, els republicans hauran d’afrontar la possibilitat d’esborrar la línia vermella que han fixat des del 2017, que no és una altra que aconseguir grans pactes, de pes, amb el PSC.

Pel que fa a l’altre escenari, aquell en què la militància decideix que el seu partit es mantingui en el Govern, la principal preocupació d’ERC és trobar una manera d’impermeabilitzar l’executiu de l’huracà intern que viurà Junts. La situació de debilitat davant d’Aragonès serà evident. No només no ha cedit un mil·límetre davant els ultimàtums i exigències de Junts, sinó que aquesta immobilitat ha acabat per dibuixar un partit que es manté al Govern contra els designis tant del seu pare fundador i princicpal reclam electoral, Puigdemont, i el de la seva presidenta, Borràs.

Successor de Puigneró

La primera part d’aquest escenari serà l’elecció d’un successor de Jordi Puigneró a la vicepresidència del Govern. Aragonès pot fer valer la força acumulada en aquest embat per vetar segons quins noms. I fer-ho, a més, amb el suport soterrat dels consellers que conserven els seus càrrecs i s’hagin manifestat per la continuïtat. Iniciada la remodelació per força, no és absurd que el republicà es cobri el cap dels postconvergents que s’hagin posat de perfil.

L’elecció d’un o altre escenari, pendent de la militància de Junts.