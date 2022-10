Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una jove, de 23 anys, com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal. La policia va rebre un avís el 15 de setembre per uns gossos abandonats en una casa del carrer de la Palma de Vila-sana (Pla d'Urgell), d'on sortia una forta pudor. Els mossos van observar quatre gossos al jardí i, un cop dins la casa, van comprovar el mal estat i desordre en què es trobava el recinte. També van trobar dos gossos morts, un cadell i un adult, un dels quals en avançat estat de descomposició i amb lesions compatibles amb mossegades. Amb la col·laboració de veïns, els van donar aigua i menjar, ja que no en tenien. La policia sospita que possiblement s'haurien estat alimentant dels gossos morts.

L'Ajuntament de Vila-sana es va posar en contacte amb una entitat legalment habilitada que es va fer càrrec dels animals. Arran dels fets, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos va obrir diligències per tal de determinar-ne la persona responsable. La policia va contactar amb una jove que va reconèixer que vivia a la casa però que feia dies que no hi era i que va explicar que, teòricament, una altra persona s'havia de fer càrrec de tenir cura dels animals, però no en va facilitar les dades. La noia va declarar el 28 de setembre davant els Mossos com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal.