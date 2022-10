Josep Costa abandona el judici i deixa al TSJC un escenari insòlit

L’exdiputat i exmembre de la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat) va abandonar ahir el judici en què se’l jutja, juntament amb l’expresident de la cambra catalana Roger Torrent i dos excompanys més, per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional (TC) per haver admès a tràmit a l’octubre del 2019 una resolució a favor del dret a l’autodeterminació i una altra contra la Monarquia. L’exparlamentari, que es defensa a ell mateix com a advocat, va prendre aquesta decisió després que els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebutgessin anul·lar el procediment. El tribunal va acordar, tot i això, continuar la vista, perquè no es podia nomenar un advocat d’ofici sense el consentiment de l’acusat. El president de la sala, Carlos Mir, va anunciar que Costa pot tornar al judici quan vulgui.

Segons Costa, el tribunal no està legitimat per dictar sentència, és un «simulacre de judici» en què es vulneren els seus drets i per això pensa denunciar-ho al Tribunal Europeu de Drets Humans. «Com a advocat no he cursat proves, no interrogaré els testimonis i no tinc la intenció de fer conclusions. Com a lletrat no participaré en aquest judici», va deixar anar l’exdiputat abans d’aixecar-se de l’estrada i marxar. Costa no només està imputat, sinó que actua com a advocat defensor. Com a acusat i per la pena d’inhabilitació que se li reclama pot no ser al judici, però com a lletrat, no.

Desacatament

Davant d’aquesta insòlita situació, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio va carregar contra Costa i va assegurar que aquesta reacció era la prevista, ja que, segons ell, l’exdiputat està intentant per tots els mitjans la «dilació» del judici i que aquest no es celebri. Va qualificar de «muntatge» l’abandonament per part de l’acusat de l’estrada, una acció que, va destacar, podria ser constitutiva de desacatament. «És una estratègia grollera i infantil», va expressar l’acusació pública. L’advocat de Vox va titllar l’abandonament de Costa de «frau processal» i de «manca de respecte al tribunal», mentre que la defensa dels altres acusats va mostrar el seu «respecte» per la decisió del seu company.

Després de reprendre’s el judici, van començar les declaracions dels testimonis. El diputat Joan García, de Ciutadans, la seva excompanya de partit Laura Vilchez i el parlamentari del PSC David Pérez, que a l’octubre eren membres de la Mesa del Parlament, van recordar que ells van rebutjar la tramitació de les resolucions qüestionades i van apreciar que, segons la seva opinió, l’advertiment que va fer el Constitucional no oferia dubtes sobre que no es podia tirar endavant amb aquesta iniciativa. Van incidir en les sospites sobre que el canvi de l’ordre del dia i d’hora a la jornada de votació d’aquestes propostes va ser una maniobra per esquivar el TC.

L’exsecretari del Parlament Xavier Muro va reconèixer que ell va informar la cambra dels seus «dubtes» sobre si aquestes resolucions podrien contravenir l’advertiment del Constitucional. «Encara hi ha dubtes sobre si es pot entrar en l’anàlisi del contingut de les iniciatives. És una doctrina del Constitucional molt complicada de portar a la pràctica», va destacar.

El lletrat del Parlament el 2019, Joan Ridao, va aclarir que després de presentar-se una moció de reconsideració per l’acceptació de la tramitació es va estudiar amb més profunditat l’assumpte i no van apreciar «cap objecció», en ser resolucions «declaratives» i sense conseqüències. L’exlletrat major Antoni Bayona es va pronunciar en aquest mateix sentit. La prohibició expressa va arribar després de la votació.

A l’inici de la segona sessió, el tribunal va acordar que decidiria en la sentència la petició de les defenses que els acusats gaudeixen d’immunitat parlamentària i, per tant, no poden ser jutjats per presumpta desobediència al TC per haver admès a tràmit les resolucions. El lletrat de Torrent, Andreu Van den Eyden, sosté que els imputats gaudeixen d’inviolabilitat.