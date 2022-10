Jxcat està condemnat a desaparèixer

No va ser la sentència del Tribunal Constitucional sinó la radicalització de CiU el que va iniciar la polarització a Catalunya. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que acaba de publicar l’Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre la polarització afectiva a Catalunya, una anàlisi fonamental per parlar amb dades sobre com va influir el procés en els sentiments d’adhesió o distància respecte determinats actors polítics. L’estudi assenyala que la polarització afectiva negativa és un cercle viciós, ja que les persones menys polaritzades tendeixen a tenir una visió més negativa de la política i distant respecte tots els partits, per tant, s’allunyen de la política deixant que l’espai públic sigui monopolitzat per aquells que estan més polaritzats; retroalimentació que segueix augmentant la polarització en l’espai i generant l’ambient negatiu que allunya cada dia més els menys polaritzats.

L’ICPS analitza tota la sèrie de dades del 1995 al 2021 i conclou que la polarització a Catalunya es va produir com a conseqüència de la divisió produïda pels blocs independentista i no independentista, però, afortunadament, les dades afirmen que la polarització està disminuint en l’actualitat des del seu punt àlgid el 2017. L’anàlisi de les dades és esclaridora per saber quins són els culpables de portar Catalunya a la situació de polarització emocional i política que es va patir durant el procés i de l’actual reformulació del sistema de partits que ha portat el Govern al punt de la ruptura.

Explica també el per què de la consulta a JxCat? S’aporta una hipòtesi. La polarització afectiva ha produït que només se sentin concernits per la política els més radicalitzats, generant elits polítiques que, com les de JxCat, fugen de la negociació i la gestió quotidiana per continuar instal·lades en la lògica frontista del tot o res (ruptura). En aquest punt és necessari aclarir: els dirigents de JxCat han pres la decisió de trencar moguts per la pressió de les seves bases o és l’elit la que influirà les bases per trencar el Govern? Els processos d’influència en la política són de doble direcció: top-down, de l’elit als seguidors, o bottom-up, de la base a l’elit. L’estudi no conclou sobre això, però sí que intueix una possible resposta en afirmar que va ser el canvi ideològic de CiU el que va promoure la polarització més gran de la societat catalana, evidenciant que van ser les elits les que van moure la ciutadania.

Resulta que l’òrgan regulador de la consulta interna de JxCat ha prohibit que els líders donin la seva opinió sobre la consulta, una cosa inaudita, com gairebé tot a l’amalgama postconvergent consolidada pel poder. Ara que molts ja s’han pronunciat, imposen una mena de censura de broma perquè els militants votin en llibertat, intentat evitar la influència top-down. Però la desobediència és clau en la ideologia de JxCat i, a més, les consultes només es convoquen per ratificar una decisió que ja es va prendre quan Junts va posar en una situació impossible el president Pere Aragonès. Ara intenten sortir de la ratera que ells mateixos van construir deixant el futur de Catalunya, dels seus 300 alts càrrecs i més de 23 milions de nòmina, a l’aire.

Però la ratera no va ser la proposta de qüestió de confiança a Aragonès, sinó el canvi ideològic de CiU que va promoure la polarització a Catalunya i que ha suposat el que pot ser l’harakiri polític més gran dels últims temps. Perquè tant si la consulta és afirmativa com negativa, JxCat està condemnat a la desaparició, ja que és el resultat més obvi de la polarització i Catalunya ja es troba en una altra pantalla.