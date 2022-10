Les bases de Junts han decidit sortir del govern de la Generalitat i trencar el pacte amb ERC. L'opció afí a la presidenta del partit Laura Borràs i a l'expresident Carles Puigdemont s'ha imposat amb un 55,7% dels vots a la tesi de mantenir-se al govern que defensaven el conseller d'Economia Jaume Giró i d'altres membres de l'executiu, que ha rebut el suport del 42,39% de la militància. Només un 1,88% ha votat en blanc.

La participació en la consulta ha estat del 79,18% sobre un cens de 6.465 afiliats.

L'executiva es reuneix en aquests moments a la seu del partit per analitzar els resultats i decidir quin és el camí a seguir a partir d'aquí i un cop finalitzi oferirà una roda de premsa.

L'enigma de com Junts sortirà d'aquesta crisi

El resultat força ajustat de la consulta no fa presagiar un futur gaire relaxat per al partit de Jordi Turull. Els dies anteriors a aquesta votació, els dirigents del partit ja havien mostrat la seva divisió davant la decisió, tot i la petició de la sindicatura electoral del partit de no posicionar-se per no condicionar a la militància. Borràs, Puigdemont, Marta Madrenas i Gemma Geis, entre altres, s'havien manifestat a favor del trencament del pacte i de sortir del govern. En canvi, l'exsecretari general Jordi Sánchez, Artur Mas, i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias s'han mostrat favorables a la continuïtat.

Davant aquesta polaritat, s'obre la incertesa de com el partit enfrontarà aquesta nova etapa, a l'oposició, amb la militància dividida i amb les eleccions municipals a l'horitzó.

Una relació desgastada

Les relacions entre ERC i Junts no han estat mai fàcils, però en els últims mesos la tensió entre les dues formacions havia arribat a límits gairebé insostenibles. Després de la decisió de suspendre a Laura Borràs com a presidenta del Parlament, a la que ERC va donar suport, les diferències entre ells es van fer més que evidents.

Un ultimàtum de Junts a Pere Aragonès després de l'estiu va començar a gestar la possible sortida del govern. El cop definitiu va arribar fa una setmana quan el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, va suggerir al president que se sotmetés a una qüestió de confiança, que va acabar amb la destitució del vicepresident Josep Puigneró per part d'Aragonès per falta de confiança, i que ha desembocat en la consulta i en el trencament del govern.