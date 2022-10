Puigdemont denuncia a Europa la utilització de Pegasus durant el procés

Carles Puigdemont va comparèixer ahir davant el Parlament Europeu per denunciar, juntament amb altres eurodiputats catalans, que va ser víctima de l’espionatge de Pegasus i per exigir respostes sobre la implicació d’Espanya en l’anomenat Catalangate, com es coneix l’escàndol per la infiltració als telèfons mòbils de fins a 65 dirigents polítics, advocats i activistes favorables a la independència de Catalunya. «És cert que els atacs de Pegasus no es poden atribuir a algú en concret i això és el que genera pànic, perquè estem absolutament indefensos», va apuntar l’expresident català.

A la comissió europarlamentària que investiga la vigilància contra els seus membres, Puigdemont i els eurodiputats Toni Comín, Jordi Soler i Diana Riba van coincidir a assenyalar que més de mig any després que una investigació de l’organització canadenca CitizenLab destapés el cas, encara no saben qui va ordenar espiar els seus dispositius i violar la seva privadesa. El fabricant d’aquest programari, la israeliana NSO Group, assegura que només el ven a governs. L’escàndol del Catalangate va forçar la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Paz Esteban López, a admetre que s’havia espiat 18 persones sota autorització del Tribunal Suprem, 11 de les quals eren de l’entorn directe de Puigdemont. Poc després va ser cessada del càrrec. Durant les més de dues hores que es va allargar la comissió parlamentària, els eurodiputats catalans van denunciar que, segons l’anàlisi de CitizenLab, van ser espiats en moments polítics clau.