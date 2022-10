La divisió política de l’independentisme avança molt més de pressa que l’arribada de la república promesa. La successió de jugades mestres dels seus dirigents independentistes ha aconseguit l’escac i mat al Govern de Pere Aragonès, que és un dels perdedors de la jugada, amb Jordi Turull, el secretari general de Junts, convertit en simple gestor administratiu per voluntat pròpia. El guanyador, Carles Puigdemont, i, per delegació, Laura Borràs i Quim Torra. El viatge enlloc continua. Les causes de la sortida de Junts del Govern són conegudes. Tot va començar una matinada d’octubre del 2017: Puigdemont i Oriol Junqueras van jugar sense tenir les cartes correctes per veure qui renunciava primer a l’aventura de la DUI. El republicà va tallar la retirada electoral al llavors president i amb l’ajuda impagable de TV-3 va aconseguir situar l’horitzó de la traïció en primer pla. La maniobra va portar uns a la presó i altres a viure a Waterloo, i d’aquí va néixer la rancúnia entre tots dos, contagiada ràpidament als seus seguidors respectius.

La deslleialtat entre Junts i ERC dels últims mesos és només la materialització de la inquina gestada aleshores. Junts va ser deslleial amb el president Aragonès, però també ell va trair la confiança dels seus socis volent sorprendre’ls amb un acord de claredat de ressonàncies canadenques, una proposta per desencallar el conflicte que dinamitava tot un relat de sobirania indiscutible del Parlament, que de cop quedava superat en reconèixer el Congrés dels Diputats com a última font sobirana. Aragonès queda en minoria a poques setmanes de la discussió pressupostària. Compta amb la predisposició animosa dels comuns, però els seus vots no serveixen per a molt si no sumen els 33 del PSC o els 32 de Junts. No s’ha de descartar res, començant per la pròrroga dels comptes, però governar Catalunya amb 33 diputats sembla un calvari i una desgràcia per al país. ERC pot optar per intentar passar unes setmanes fins comprovar l’efecte intern del 55-42 registrat a la consulta de Junts, fins i tot podria comptar amb alguns consellers de Junts a títol individual al Govern, per aparentar certa continuïtat. La ruptura del partit de Turull és una hipòtesi plausible, encara que insuficient per restablir una minoria suficient al Parlament.

Aragonès pot convocar eleccions. Atès que ningú ignora que els actuals líders independentistes d’un i altre partit s’han fet odiosos per a bona part del seu electorat, aquesta opció seria un regal per al PSC. O pot explorar la via de la transversalitat política, aconseguint acords amb Salvador Illa, que de ben segur mantindrà la seva oferta de col·laboració, encara que només sigui per justa correspondència amb el paper d’Esquerra al Congrés. Tampoc aquesta opció està exempta de perills per als republicans.

Aragonès respirarà tranquil per unes hores, ha perdut de vista els seus bel·licosos socis, però de seguida començarà a tenir malsons respecte el seu futur i el del seu partit.