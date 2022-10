Aragonès segueix les reunions al Palau de la Generalitat per enllestir el nou Govern d'ERC en solitari

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, segueix les reunions al Palau de la Generalitat per acabar de perfilar el nou executiu d'ERC en solitari. Des del Palau han tancat la porta a l'entrada de consellers dels comuns i treballen per configurar un executiu amb la "possible" entrada d'independents. La mateixa consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, deia aquest dissabte que "ERC sempre ha tingut independents a les seves files". Es preveu que el nom dels nous consellers i conselleres es donin a conèixer avui o demà amb l'objectiu que dimarts es reuneixi el nou Consell Executiu. Aragonès ja té sobre la taula la comunicació de renúncia dels 6 consellers de Junts. Però no els destituirà fins que es nomenin els nous consellers.

Els cessaments dels membres sortint no entren en vigor fins que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) els publica. I això no es preveu que passi fins a principi de la setmana que ve perquè no hi hagi cap buit de poder a les conselleries que Junts deixa vacant: vicepresidència i Política Territorial; Economia i Hisenda; Acció Exterior; Universitat i Recerca; Salut; Justícia i Drets Socials. El president de la Generalitat és l'únic que té potestat de nomenar i destituir consellers. En aquest cas, els consellers de Junts han fet una petició de renúncia, però el president l'ha d'acceptar.

També és potestat del president determinar l'estructura del seu Govern. Així, si Aragonès ho considera, pot modificar tant el nombre de departaments com les seves denominacions, així com els àmbits competencials, l’ordre de precedència dels departaments o les adscripcions dels ens públics.