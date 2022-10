ERC i Junts, una ruptura representada en cinc actes

Les eleccions van suposar un canvi de papers. Mentre els republicans quedaven en la direcció de la Generalitat, els postconvergents s’havien d’adaptar a la seva nova situació, tot plegat amb un gir al pragmatisme per part dels primers i amb el tomb a la confrontació retòrica dels segons. Aquesta és la cronologia d’una ruptura anunciada: .

1

Canvi de direcció a Junts.

L’adéu de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez a la direcció de Junts va obrir la porta a una cúpula compartida per Laura Borràs i Jordi Turull. Un partit que ha esdevingut un duel intern entre els partidaris de la ruptura (amb l’Estat i amb ERC) i els de la governabilitat, amb antecedents a Convergència i el PDeCAT, amb la complicitat dels consellers. Turull va derrotar Borràs tres vegades consecutives a les urnes de la formació. Al congrés del partit, celebrat al juliol, es va deixar sobre paper que consultarien la militància sobre la seva continuïtat al Govern, en tenir els resultats d’una auditoria que mai no es va arribar a publicar però a través de la qual diagnosticaven «incompliments» d’Esquerra respecte el pacte que van assolir per governar junts.

2

La suspensió de Borràs.

La Mesa del Parlament -amb els vots d’ERC, CUP i PSC- va suspendre la presidenta de la cambra catalana en complir amb la literalitat del reglament després que el jutge dictés l’obertura del seu judici oral per presumptament haver arreglat contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes per beneficiar un amic seu. Borràs va respondre aferrant-se al càrrec -això és, abocant el Parlament a la interinitat- perquè en no haver estat cessada, sinó suspesa, no es pot votar un nou cap de l’hemicicle. Va elevar llavors el to contra els membres d’Esquerra, acusant-los d’actuar com a «jutges», i a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent (França), va sostenir que la seva estratègia, fonamentada en la taula de diàleg, era «contraproduent» per a l’independentisme.

3

L’ultimàtum fallit.

Al congrés de Junts es va deixar per escrit que, una vegada realitzada l’auditoria sobre el compliment del pla de Govern amb ERC, s’obriria una consulta a la militància sobre el seu paper al Consell Executiu. No hi va haver dates ni concrecions. A finals d’agost, un cop recopilada la informació i detectats els incompliments, el secretari general, Jordi Turull, va anunciar en roda de premsa tres exigències per mantenir-se a Palau: la unitat a Madrid, la creació d’una direcció estratègica del procés i que la taula de diàleg s’acoti a l’amnistia i l’autodeterminació. Va donar un mes de marge a ERC per posar-hi remei, fins al debat de política general. Començava així un ultimàtum que, a mesura que s’acostava la data, s’anava suavitzant davant del temor del partit que es convertís en una amenaça interna per a la unitat de Junts. Republicans i postconvergents van celebrar una cimera d’alt rang i diverses trobades, però Esquerra no va cedir a les seves pretensions.

4

La qüestió de confiança.

Va arribar el dia en què finalitzava l’ultimàtum i, després que Aragonès oferís la mà a l’hemicicle a Junts per acordar avenços en els tres punts de fricció, el líder parlamentari, Albert Batet, el va amenaçar amb una qüestió de confiança. D’aquesta maniobra només n’estava informat el vicepresident Jordi Puigneró -la resta de consellers ho desconeixien-, una cosa que va enervar el president, i encara més en assabentar-se que el número dos del Govern n’era coneixedor i no li ho va comunicar. Això va precipitar el seu cessament fulminant, després d’un Consell Executiu en què els titulars dels departaments van exhibir les diferències i d’una trobada tot sols entre Aragonès i Turull que no va servir per reconduir la situació.

5

La consulta de Junts.

En una llarga executiva del partit van acordar un altre ultimàtum a ERC, de tres dies, per negociar in extremis una reconciliació, encara que per acontentar les dues ànimes de Junts també es va fixar data per a la consulta interna, deslligant-la del futur de les converses. Durant el cap de setmana passat, i enmig de la celebració del cinquè aniversari del referèndum, van fer arribar una proposta a Aragonès que incloïa, a més dels tres punts, la restitució de Puigneró, una cosa inassumible per al president, i que el Consell per la República acollirà la direcció estratègica del procés, és a dir, Puigdemont. La negativa de Palau a assumir aquestes condicions va fer que Turull enviés, via Whatsapp, una nova oferta en què queien aquestes dues controvertides demandes, però ja era massa tard. La decisió quedava en les mans de la militància, que ha decidit que el seu futur està fora del Govern.