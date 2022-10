Multa de 13.500 euros a Eulàlia Reguant per no contestar Vox en el judici del procés

El Tribunal Suprem va condemnar ahir Eulàlia Reguant a la pena de nou mesos de multa amb una quota diària de 50 euros, càstig que suma un total de 13.500 euros, com a autora d’un delicte de desobediència greu a l’autoritat, per negar-se a contestar, en la seva compareixença com a testimoni en el judici del procés el 27 de febrer del 2019, les preguntes que tenia preparada per a ella l’acció popular que exercia Vox. La fiscalia va sol·licitar quatre mesos de presó, però el tribunal considera més proporcionada la multa, que no inclou inhabilitacions accessòries, tenint en compte la seva condició de diputada del Parlament.

La sentència declara que «l’actitud de l’acusada negant-se a complir el mandat del tribunal ha estat evident i inequívoca, clara i palesa», i no només va ser expressada a l’acte del judici oral, on estava citada com a testimoni, sinó també a l’escrit presentat per la seva representació processal el 22 d’abril de 2019, en contestació a l’acord del tribunal de la setmana anterior, amb el qual se li va preguntar si accedia a declarar novament en la forma prevista legalment o persistia en la negativa a contestar l’acció popular. Va optar per això darrer. La sentència destaca que la seva oposició a contestar va ser «obstinada i decidida», amb «actitud d’oberta i pertinaç negativa a assumir els deures que la llei imposa als testimonis». A més, remarca que la desobediència que va cometre revesteix una especial gravetat, ja que el bé jurídic tutelat no només és el principi d’autoritat, com en la resta dels delictes de desobediència, sinó que indirectament també va suposar violar altres béns jurídics en no acatar una ordre judicial. Pel que fa a la defensa de la llibertat ideològica i a l’objecció de consciència al·legada en la seva defensa, la Sala contesta que l’acusada «va traspassar clarament els límits». «No estava davant d’un exercici lícit de la llibertat d’expressió», afegeix.